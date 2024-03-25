馮程淑儀主持文化高峰論壇提西九財困問如何增收入　與會嘉賓同指需政府資助 (16:13)

馮程淑儀在會上表示，有批評認為文化藝術在經濟上很難持續，往往被視為「大白象」工程，浪費公共資源；疫情期間及之後政府亦減少在藝文方面的資源，公眾對藝術設施有很大期望，但同時政府財政可能較為緊絀，香港正面對同樣的挑戰。她又特別提到西九獲26億美元的資助，但幾乎耗盡，正苦惱如何取得新的資金來源。

英國倫敦East Bank董事局主席兼維多利亞與艾爾伯特博物館副館長兼營運總監Tim Reeve指，政府不能成立文化區後立即撤銷資助，要有公共資助及企業精神才可長期營運。他指East Bank本身有奧運設施，新建的公園剛開始成熟，目前仍未知道將來營運生態會是如何，但場內除了商店租戶，亦正建立大型住宅項目，會帶來收入，相信未來兩至三年會有健康發展。

卡塔爾多哈伊斯蘭藝術博物館總監Shaika Al-Nassr說，多哈的文化區主要由政府資助，場內商業亦會產生資金。被問到文化區對經濟的貢獻，她指政府投放創意產業的資源不少，但同時製造大量就業機會，創意產業亦有10%的經濟貢獻，形容數字不少，同時亦有利旅遊業。

澳洲墨爾本藝術區總監兼行政總裁Katrina Sedgwick表示，藝術區有不同租戶，場內餐飲業亦創造收入，但維修方面亦是大挑戰，不過，她指有關模式未必適合場內的藝術設施，稱需要資助才能維持。她認為政府投資的價值是創造宜居城市，可吸引更多商業及旅客，令人感到安全及有良好生活，對於經濟亦非常有幫助。

日本直島倍樂生藝術基地國際藝術總監三木亞希子說，建立成熟的文化區不易，尤其是與當地人的互動過程並，要花上多年時間努力推動。她指，「直島計劃」目前有百多個居民參與，但其實第一次舉辦的時間沒有人願意到場，他們其後逐家逐戶拍門傳遞信息，慢慢再取得當地人信任。她認為建立文化區需要有長遠規劃，如何與當地人建立聯繫。