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3名前保險代理人詐騙逾百萬佣金　囚12至35個月 (14:44)

安盛金融有限公司3名前保險代理人涉嫌串謀另一名代理人訛稱4份保單由對方經手，詐騙公司逾118萬元佣金和獎金。3人被控串謀欺詐等共5罪，其中一人認罪，今（25日）在區域法院被判監12個月，不認罪二人則分別囚32及35個月。法官指被告犯罪手法不複雜、不涉跨境犯罪元素，並接納本案有延誤而酌情減刑。

安盛前助理分行經理李宗興（33歲）否認3項串謀欺詐罪；李及安盛前保險代理人江浩智（35歲）另否認一項串謀欺詐罪及一項串謀洗黑錢罪。同案被告鄧惠霖（36歲）早前已承認兩項與李共同面對的串謀欺詐罪。李及江今被判監35個月和32個月，鄧惠霖判監12個月。

辯方求情指，涉案公司損失不算高，造成的影響相對低，亦指被告2018年被捕後一度獲釋，至2021年9月重新被捕，望法庭考慮在內。辯方指李宗興對涉案十分自責，源於他少不更事、急功近利：鄧惠霖聽從李宗興指令行事；定罪對江浩智前途有摧毁性影響，其妻近來患上產後抑鬱。

暫委法官王證瑜判刑時同意辯方所指本案並非經精心策劃、手法不複雜；被告明知涉案款項是犯罪得益而處理。惟法官不同意鄧惠霖的角色輕微，他向女友和朋友展示投保書，要求二人在保單上簽署。法官並指出本案的延誤並非基於控方或律政司的過失，但的確對被告造成影響給予部分減刑。

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