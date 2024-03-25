首屆國際文化高峰論壇開幕　李家超：政府高度重視推動香港為國際文化樞紐 (14:41)

特首李家超於開幕致辭時說，今次論壇反映香港長期以來作為東西多元文化橋樑的角色，香港亦是世上唯一的城市，同時有中國及全球優勢，而在國家十四五規劃下，特區政府高度重視推動香港成為國際文化樞紐，當局將會向「電影發展基金」及「創意智優計劃」注資，支持電影、藝術、設計等不同範疇的項目；亦會鼓勵世界級演藝作品和國際文化品牌，在香港長期上演，同時支持更多本地藝團和藝術家，到香港以外地區演出。

西九文化區管理局董事局主席唐英年致歡迎辭表示，感謝各地藝術文化領袖和業界代表來港參與高峰論壇，並與西九文化區管理局簽署合作意向書，認為是對香港投下信心一票。他期望海外參與者透過親身體驗香港的文化藝術氛圍，更深入了解香港作為藝術、文化和創意產業交匯地的潛力，以及西九文化區作為「文化商業中心區」在國際舞台上與日俱增的影響力。

故宮博物院長王旭東致賀辭時代表國家文化和旅遊部表示祝賀，指香港匯聚多元文化，長期是中西文化重要樞紐，近年特區政府大力推動文化設施，西九文化區已成為香港特色文化寫照。他表示，文化和旅遊部將會一如既往全力支持香港發揮所長，展示中國文化建設成就，深度參與世界交流互鑒。

法國駐華大使白玉堂致辭指，今年是中法關係非常重要的一年，攜手合作文化、旅遊，慶祝中法建交60周年。他指香港是中外文化交流中心，香港及法國關係緊密，西九文化區是重要的夥伴，今次論壇有多名高級官員出席，證明法國對對今次活動的重視程度，期望透過文化交流令關係更進一步。