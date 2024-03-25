「418」變「468」料2025年實施　勞工界批太遲　商界憂增負擔 (14:38)

多名議員關注當局會否加快立法時間表，其中工聯會黃國希望能在明年5月1日勞動節前推出修例草案，勞聯周小松則認為由勞僱會達成共識，至落實安排需時約2年，不符合特首李家超去年《施政報告》中所提出盡快立法的要求；另外工聯會郭偉强指出2025年將撤銷強積金對沖，擔心若在同年提出「468」規定，會令外界誤以為立法過急，建議當局於今年年底提交草擬方案。孫玉菡強調，立法時間表經過當局充分評估，形容2025年提交草案為比較合理的時間，希望提交草案前「穏打穏紮」、「睇清楚」。

民建聯陳永光及立法會議員江玉歡關注修訂規定為「468」後預計吸引多少勞工投入市場，孫玉菡認為目前難以評估放寛規定後的勞動力參與率，解釋勞動力受很多因素影響，而「418」未必是主要因素，不過他相信會對勞動市場有正面效果。

民建聯顏汶羽指該黨曾提出按工時比例計算勞工福利保障。孫玉菡回應指，勞僱會亦曾討論過但不贊成相關建議，若按比例計算，擔心有「意想不到」的現象，例如有員工每星期上班1天，工作8.5小時，在按工時比例計算勞工福利下，一年可享有10.5日有薪假期，相當於2個月的工資，在此情况下可能會改變僱員工作態度。他同時指新加坡也有相似僱傭規定，但其要求為一星期工作最少35小時。

自由黨張宇人指政府近日推出「走塑」和「垃圾徵費」等新措施，形容在惡劣的營商環境下，不少行業營商成本增加、生存空間收窄，雖未至於「致命傷」，但會百上加斤，「駱駝峰加多條草都可以是一個問題」，因此希望當局在提出「468」時考慮清楚，勿在「我哋啲小老闆度成日打我哋嘅荷包太多」。自由黨邵家輝則批評「468」安排對業界負擔加重，舉例指零售業界在通關後的經濟復蘇不似預期，面對人手短缺、人力成本增、北上消費等問題，擔心修例為「468」後會加速結業情况，他亦憂慮修例會引發連鎖效應，例如令全職員工傾向轉兼職，僱主需要再增加現有全職員工的福利才可挽留全職員工，並指今次建議修例看似是一個小改變，但可能是壓倒駱駝的「最後一條稻草」。孫玉菡認為，由「418」轉為「468」已討論約30年，強調當局已充分考慮對僱主的影響，對企業的潛在成本微不足道，稱有關建議並非「翻天覆地」的轉變，重申條例是為保障僱員福利。

另外，民建聯陳永光關注，修改規定為「468」後，當局有否措施避免僱主走法律漏洞；教聯朱國強則提出如有員工表面上每月工時68小時以下，但實際經常加班，僱主以補錢和補假形式補償超時工作，有關僱員會否符合新的「連續性合約」的規定。勞工處助理處長 （勞資關係）梁樂文表示，有關僱員符合要求，因為當局會視乎實際情况，而非全然依照協議的字眼。孫玉菡就認為，修例建議為僱員提供更多選擇及更好的保障，僱主和僱員亦可以就不要連續性合約達成共識。