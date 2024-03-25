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23條立法︳林定國指西方欲令香港「去功能化」會堅定反駁　鄧炳強稱無受制裁影響 (11:31)

《維護國家安全條例》上周六刊憲生效。律政司長林定國今於新城《財知大道》中表示，香港在國家發展扮演獨特角色，立法過程中見到部分西方政客或媒體心懷惡意地攻擊，認為他們想將香港「去功能化」，令香港不能發揮一國兩制下的優勢、不能助力國家發展，故政府要立場堅定地反駁。被問到會否擔心西方國家在條例生效後制裁香港，林定國說，部分外國政客為達政治目的，或會繼續對香港作出不友善的舉動，稱政府有實際方案及足夠的能力應對和防禦，又說新例可「豐富工具箱」。

至於有何實際「工具」，林定國稱法律是其中一部分，其餘則不能透露，強調政府已作充分準備，又說不可以讓不友善的行為影響香港發展經濟，要繼續發揮及令人相信保持優勢。他認為，香港與要願意理性溝通交流的人保持友好關係，認識更多新朋友，並積極邀請外國人來港，透過實際體驗去減少外國不實言論的影響。他表示，當局會繼續全方位解說，包括與商界等團體會面，讓香港市民及外國人士對條例有正確理解，不受惡意的批評影響。

保安局長鄧炳強於同一節目中則說，自己是「人辦」，被制裁多時仍然「冇穿冇爛」。至於有人提出關閉香港駐美經貿辦，鄧炳強認為若決定關閉屬「好蠢」的行動，因經貿辦目的是促進經貿工作，讓雙方在經濟及文化方面互相交流，「到頭來利益受損係你個國家」。

林定國：鼓勵市民提出不同意見

被問到《維護國家安全條例》生效後，市民是否仍可批評政府、要求擱置政策等，林定國說，法律上對煽動意圖有清晰定義，發表批評和反對意見與挑動仇恨有分別，又說香港一向依賴言論自由，「點解啲人鍾意香港，（因為）七咀八舌啊個個都，多姿多彩、唔悶、講嘢有趣，呢個就係香港獨特優勢......冇咩動機要令大家個空間收窄。」他說，在現時安定的環境下，政府需要及鼓勵市民提出不同意見，「好需要呢樣嘢令到大家一齊去搞好香港」。

至於報道海外針對香港的言論會否犯法，林定國說，真誠的新聞工作不用擔心，報道對港不友善的言論亦十分重要，可令政府知悉、社會有所討論及集思廣益思考應對方法。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 林定國 鄧炳強

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