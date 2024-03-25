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黎智英案｜李宇軒：國安法實施前為避風險退出眾籌工作　改由信託基金接手 (16:24)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第52日審訊。第4名從犯證人李宇軒第九日作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【16:09】散庭。

【15:51】控方展示裴倫德傳送予李宇軒的信息，內容為一條「重光計劃」在眾籌平台「GoFundMe」的連結。李供稱沒有看過「重光計劃」的文件，但對於預算數字有印象，特別是「籌款目標級別」一欄。

呈堂文件顯示，如團隊在「重光計劃」籌得逾175萬美金，將預留款項予策略性項目（more strategic projects），包括支援民間議會等和國際遊說行動。控方問何謂策略性項目，李形容是「general catch-all terms」（一般概括用語），指之前數次眾籌不設類似選項，今次則冀涵蓋其他支持香港民主自由的活動。李又指，最初眾籌款項主要用作登報，後來發現「登報未必係用哂個筆錢最好嘅辦法」。

【15:24】談及2020年5月的「重光計劃」（即第四次眾籌），李宇軒稱團隊內部討論「革走我，唔畀我參與」，因為他本人和銀行戶口在香港，「唔需要冒……將人或者錢留喺香港，或者香港銀行系統嘅風險」。李透露，信託基金「The Project Hong Kong Trust」當時已成立，不必冒涉嫌洗黑錢的風險，而遭銀行凍結款項。控方問及具體原因，李表示「如無記錯，依個時間點傳話會立國安法，所以就唔好畀一個喺香港jursidcition入面嘅人，去hold着啲錢」。

控方追問與國安法的關係，李稱當時不知道國安法內容，但為「play safe（安全起見）」，認為身在香港的人不便處理眾籌款項。法官李運騰問，「T」（另一被告陳梓華於Telegram群組所用稱呼）當時是否在香港。李回答是，「T」沒告訴他已不在港，劉祖廸則已離港。

李透露，曾分別與「T」和劉祖廸在Telegram討論，他不再處理眾籌，改由「The Project Hong Kong Trust」接手。李稱，「T」一方曾經墊支款項，「既然係咁，連T個邊都唔好再墊支啦」，但「G攬炒眾籌」（即第三次眾籌）的款項未用完，毋須考慮墊支問題。

【14:32】控方指李宇軒前往美國國會山莊時，曾用真實名字行事，並問有否其他「重光團隊」（SWHK）成員以真名參與國際遊說。李表示「攬炒巴」在英國曾以真實身分會見國會議員。

控方展示Telegram群組「SWHK Board」的對話，成員包括李宇軒和「攬炒巴」劉祖廸，討論內容和眾籌有關。李供稱，關於如何使用「G攬炒眾籌」的款項，各人於2020年5月達成共識，由香港時區、歐洲和美國時區各派3人，加入同一個群組；若有人想用錢，就將預算放在群組討論，「任何兩票就可以approve個budget item」。

【14:30】開庭。

【12:55】休庭。

【12:15】開庭。控方表示，根據李宇軒的供辭，山尾志櫻里提出的日本法案具阻嚇作用。李回應指，該法案和其他條例一樣，「你唔想畀人罰嗰樣，你就唔做依樣嘢」。

李宇軒透露，後來因疫情原因，山尾志櫻里無法將法案帶上國會，李遂於2020年4月發電郵予日本時任參議員山添拓（Taku Yamazoe）和井上哲士（Satoshi Inoue）、時任眾議員高井崇志（Takashi Takai），說服他們在國會重開時，共同提案（co-sponsor）或支持山尾志櫻里的法案。李稱電郵主要由張亦澄撰寫，但以自己簽署作實。

李宇軒供稱，電郵談及「香港民主化運動」和疫情，冀以推動法案為契機引發討論。控方關注，電郵提及內地欠缺言論自由，李回應稱，當時國家主席習近平當時以「國賓」（state guest）身分訪日，引起當地討論，故電郵中提及內地。

及至2020年夏天，李稱日本港人組織「Act with HK」、「SWHK@HK」及「香港の夜明」和一班議員宣布準備發表議案，日本港人組織舉辦活動。周庭曾拍片支持法案，大概意思為「希望繼續關心香港、希望日本繼續關心香港個啲事，同埋多謝佢哋」。

【11:35】休庭。

【11:04】控方問及李宇軒和裴倫德的交流之後，關注日本國際遊說工作。李供稱，約於2020年疫情封控措施之前，在日本東京與時任日本眾議院議員山尾志櫻里（Shiori Yamao）會面，出席者包括山尾志櫻里的助理「Kuramochi Rintaro」、在日港人組織成員「張亦澄」等。

李透露，張亦澄原本準備一份涉及香港人權的日本法案，惟山尾志櫻里「自己攞份人權法案出來，開始對住我哋present佢個idea」，李和張就「有禮貌……好好好，agree with her」。經商討後，香港一方會嘗試爭取支持山尾志櫻里撰寫的法案。

法官李運騰問及，法案建議日本政府有何具體行動。李回答「唔記得exactly做咩」，稱大概指假設法案通過後，若發現有人有侵害人權，達至法案列明的標準，該人在日本司法管轄權的相關事情會受限制，「但我唔記得exactly restrict咩」。控方要求李舉例，李稱「唔好意思唔得，唔知會唔會舉錯」。

【10:25】控方其後展示一個Signal群組的對話，成員包括裴倫德、李宇軒、香港大專學界國際事務代表團的「Joey」、美國非政府組織的「Dimon」和「Natalie」。

根據對話，裴倫德2020年1月表示「運動處於關鍵時刻」，由於各種原因，各人要「清楚地國際社會發聲」（speaking more clearly into the international community）的時候面臨困難。其後「Joey」表示，她的意見不代表香港大專學界國際事務代表團。

李宇軒在庭上解釋，各人面對的困難包括提出意見的人大多要求匿名，「有啲idea無人想去講」，另外關注香港的行動者散落在不同國際組織和時區，信息之間偶爾有衝突，「無一個authorisation或者mandate可以畀咩人，represent依個community去講嘢」，亦沒有傳統民主派或者政黨可以擔任代表。李舉例指，例如一個香港人見外國國會議員，「唔知依個香港人，可以代表幾多其他香港人呢？」

另庭上展示對話，「Dimon」稱名為「Dr. Warren Mann」的人需要香港高級警員的名單，以施壓制裁，李遂發送制裁名單的Google連結。「Dimon」在信息表示，「我們必須加大對美國政府的壓力，要求以美國法律拘捕和制裁這些警員」（we have to escalate the pressure on US government that these policemen should be arrested and sanctioned by American law）。

控方庭上問，為何需要制裁警員的名單。李回答，信息中的「Dr. Warren Mann」是一名醫生，對方需要一份制裁名單，亦負責在前線救治傷者，「但係，呢個我無knowledge」。

【10:10】從犯證人李宇軒今（25日）繼續作供。控方首先表示，證供顯示「監選團」於2019年11月來港，李與英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）會面，而根據李手機的Telegram紀錄，李與裴倫德從2020年1月開始有聯絡，李回答「我無爭議」。

控方展示李與裴倫德的Telegram對話，裴倫德稱要就「國際社會訴求」（demands for the international community）徵求李的意見，「已與CPC、IAD及一些在美國和其他地方從事國際工作（international work）的人，進行廣泛交談」。控方問何謂CPC，李稱「唔好意思，我唔知道」。

庭上顯示二人部分於Telegram的對話：

● 裴倫德：who thinks you should be in politics?

● 李宇軒：oh we're kind of playing the game that way in that we need someone deliberately not in politics to leverage power from this side. 

法官杜麗冰關注，李宇軒表示需要「刻意不參與政治」者（deliberately not in politics）的意思。李回答，「如果not in politics嘅話，個room for maneuver（迴旋空間）會大啲」，如有人身在政黨或有政治身分，可能要跟隨黨的路線。李又指，信息中的「我們」（we）指關心香港自由民主的行動者，包括「攬炒巴」等。

【10:02】開庭。

明報記者 楊志權、余卓祈

 

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

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