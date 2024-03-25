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【持續更新】黎智英案｜李宇軒續談「國際線」曾與英日政治人物交流　時任日本眾議員曾撰涉港人權法案 (12:10)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第52日審訊。第4名從犯證人李宇軒第九日作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【11:35】休庭。

【11:04】控方問及李宇軒和裴倫德的交流之後，關注日本國際遊說工作。李供稱，約於2020年疫情封控措施之前，在日本東京與時任日本眾議院議員山尾志櫻里（Shiori Yamao）會面，出席者包括山尾志櫻里的助理「Kuramochi Rintaro」、在日港人組織成員「張亦澄」等。

李透露，張亦澄原本準備一份涉及香港人權的日本法案，惟山尾志櫻里「自己攞份人權法案出來，開始對住我哋present佢個idea」，李和張就「有禮貌……好好好，agree with her」。經商討後，香港一方會嘗試爭取支持山尾志櫻里撰寫的法案。

法官李運騰問及，法案建議日本政府有何具體行動。李回答「唔記得exactly做咩」，稱大概指假設法案通過後，若發現有人有侵害人權，達至法案列明的標準，該人在日本司法管轄權的相關事情會受限制，「但我唔記得exactly restrict咩」。控方要求李舉例，李稱「唔好意思唔得，唔知會唔會舉錯」。

【10:25】控方其後展示一個Signal群組的對話，成員包括裴倫德、李宇軒、香港大專學界國際事務代表團的「Joey」、美國非政府組織的「Dimon」和「Natalie」。

根據對話，裴倫德2020年1月表示「運動處於關鍵時刻」，由於各種原因，各人要「清楚地國際社會發聲」（speaking more clearly into the international community）的時候面臨困難。其後「Joey」表示，她的意見不代表香港大專學界國際事務代表團。

李宇軒在庭上解釋，各人面對的困難包括提出意見的人大多要求匿名，「有啲idea無人想去講」，另外關注香港的行動者散落在不同國際組織和時區，信息之間偶爾有衝突，「無一個authorisation或者mandate可以畀咩人，represent依個community去講嘢」，亦沒有傳統民主派或者政黨可以擔任代表。李舉例指，例如一個香港人見外國國會議員，「唔知依個香港人，可以代表幾多其他香港人呢？」

另庭上展示對話，「Dimon」稱名為「Dr. Warren Mann」的人需要香港高級警員的名單，以施壓制裁，李遂發送制裁名單的Google連結。「Dimon」在信息表示，「我們必須加大對美國政府的壓力，要求以美國法律拘捕和制裁這些警員」（we have to escalate the pressure on US government that these policemen should be arrested and sanctioned by American law）。

控方庭上問，為何需要制裁警員的名單。李回答，信息中的「Dr. Warren Mann」是一名醫生，對方需要一份制裁名單，亦負責在前線救治傷者，「但係，呢個我無knowledge」。

【10:10】從犯證人李宇軒今（25日）繼續作供。控方首先表示，證供顯示「監選團」於2019年11月來港，李與英國保守黨成員裴倫德（Luke de Pulford）會面，而根據李手機的Telegram紀錄，李與裴倫德從2020年1月開始有聯絡，李回答「我無爭議」。

控方展示李與裴倫德的Telegram對話，裴倫德稱要就「國際社會訴求」（demands for the international community）徵求李的意見，「已與CPC、IAD及一些在美國和其他地方從事國際工作（international work）的人，進行廣泛交談」。控方問何謂CPC，李稱「唔好意思，我唔知道」。

庭上顯示二人部分於Telegram的對話：

● 裴倫德：who thinks you should be in politics?

● 李宇軒：oh we're kind of playing the game that way in that we need someone deliberately not in politics to leverage power from this side. 

法官杜麗冰關注，李宇軒表示需要「刻意不參與政治」者（deliberately not in politics）的意思。李回答，「如果not in politics嘅話，個room for maneuver（迴旋空間）會大啲」，如有人身在政黨或有政治身分，可能要跟隨黨的路線。李又指，信息中的「我們」（we）指關心香港自由民主的行動者，包括「攬炒巴」等。

【10:02】開庭。

明報記者 楊志權、余卓祈

 

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