錯播國歌｜鐵人賽英國選手奪冠 香港賽會播西班牙國歌 (23:33)

昨日賽事的女子精英組由英國選手Sian Rainsley奪金，頒獎典禮上卻播出西班牙國歌，其間Sian Rainsley一臉錯愕，惟未有即時示意停播國歌。大會完成升國旗儀式、近40秒後，才停播音樂，及後重新播放英國國歌。賽事由中國香港三項鐵人總會負責，大會回覆查詢，解釋當時錯誤地先播放男子精英組冠軍的西班牙國歌，已向得獎運動員致歉，大會將作出內部檢討避免同類型事件再次發生。

香港冰球隊去年2月在波斯尼亞薩拉熱窩舉行的世界錦標賽分組勝出，賽後主辦單位播錯國歌。當時政府及港協高度關注事件，建制派批評，警方有組織罪案及三合會調查科介入調查，冰協代表要向警方提供資料。港協暨奧委會事後要求冰協提交報告，並向冰協發出書面申斥，政府發聲明支持港協懲處的決定。

香港的三項鐵人賽事主辦單位昨日播錯英國國歌，當時在現場擔任頒獎嘉賓的鄭泳舜表示，據他向主辦單位了解，由於男子組的頒獎儀式緊接女子組舉行，工作人員不慎調亂播放次序。對於是否涉及人手或經驗不足問題，他說昨日賽事安排已經很好，相信只是無心之失。鄭泳舜稱有親自向得獎運動員解釋事件，引述對方表示不介意。

鄭泳舜對今次事件感到可惜，指未來本港舉辦連場體育盛事，不少海外國家來港參賽，認為需要提醒各體育總會認真處理活動細節。

另外，中國香港舉重健力總會主席葉永玉今日（24日）於「香港舉重邀請賽 2024」致辭時，一度提及「尤其係比較細嘅國家，例如係香港或者澳洲等較細嘅國家.....」。港協暨奧委會發聲明，指與總會了解後，初步認同事件為一時口誤，並得悉舉重及健力總會已就事件發表聲明及公開致歉。