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23條立法︳林定國：被告就免責辯護自行舉證標準較低　毋須達致亳無合理疑點　 (13:12)

《維護國家安全條例》昨刊憲生效，當中「國家秘密罪」下設有免責辯護，但被告須自行舉證。律政司長林定國於無綫電視節目《講清講楚》中說，被告若可提出證據，或願意於庭上宣誓並表示不知情、提出爭議點便足夠，法庭都可能接受或覺得值得爭論，舉證責任則會回到控方，強調不是將舉證責任放於被告，亦非要被告達致毫無合理疑點地證明不知情。他說，法庭會考慮客觀環境等，判斷是否接納被告說法，又指出有關舉證標準屬各級舉證中最低。

被問到若市民管有煽動刊物，以用作留念、想教導他人不要做有關行為是否屬於合理辯解，林定國說，證明管有人無合理辯解屬控方責任，又說要視乎其管有目的、會否增加或製造國安風險，若提出的理由不會製造國安風險、亦無相關想法，相對上較大機會可成為合理辯解。他又說，若要有清單列出具體不可做的行為，是不負責任的做法，認為最重要是大眾明白條例背後概念，「咁我相信用返常理啫」。

被問到市民在網上多次發布批評政府的聲明，會否構成煽動仇恨，林定國重申，難以就客觀行為作出判斷，要考慮有關人士背後意圖，包括發布時的主觀心態、想達致的目的及客觀環境等，若市民純粹就事件有強烈意見、期望政府改善及理解其反對理由，原則上很難推論至想單純引起仇恨，「如果話佢一萬次（發布意見），人哋都同你講咗點解你嘅批評唔合理、或者點解唔接受，你都唔理人哋講，不斷一百萬次去發放（批評），咁我就開始可能有個懷疑 ，其實你係咪真係想批評先？」

不過他亦強調，舉證責任在於控方，要由控方證明發布者非合理批評，認為相當有難度。保安局長鄧炳強補充指，如果有犯法行為就一定會有佐證及證據，檢控時亦會考慮相關人士的其他行為、家中有的物件等等。至於在遊行示威中表達意見會否更易構成有煽動意圖，鄧表示，條例保障市民繼續享有遊行集會權利，只須按法例規定進行絕對無問題。

林定國：市民原則上可就附屬法例作司法覆核

《維護國家安全條例》授權特首會同行政會議訂立附屬法例，被問到市民可否就附屬法例提出司法覆核，林定國說，原則上可以，強調附屬法例會有立法會以「先訂立、後審議」方式把關，原則上受司法機關管轄，確保不會越權。

條例亦引入限制被捕者會見律師安排，被問到會否令律師不敢承接相關個案，間接導致影響被捕人士挑選律師的權利，林定國不認為條款會動搖律師履行其責任，稱申請禁止會面某律師的要求嚴謹，包括要有客觀理據，例如懷疑該律師可能防礙司法公正等，才可向法庭申請，又強調過程會閉門進行，有一定保密性。

另外，條例下保安局長可禁止組織運作，不包括註冊公司，但若覺得某公司或會危害國安，特首可將其剔除於《公司條例》。鄧炳強稱立法原意是確保不會有任何組織，以其他形式登記並從事危害國安的事情後獲豁免，重申政府歡迎公司在港做生意，但「以為匿埋用第二個方法登記就無事，係無可能」。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 國家安全 林定國 鄧炳強

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