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韋志成：重建花墟規劃設計已考慮持分者意見 (10:31)

市建局本月中展開洗衣街/花墟道發展計劃，有意見憂慮重建會令花墟失去原有特色。市建局行政總監韋志成於網誌回應，稱市建局的目標是加強花墟特色和氛圍、注入多元發展及新活力，並給予店舖營運者更多空間，讓行業能「有機」地長遠持續發展。他又說，若以偏概全地將重建與破壞或消滅地區特色劃上等號，忽視花墟營運者面對的問題，對香港長遠發展並無益處。

韋志成重申，市建局在開展項目前，已委聘顧問訪問花墟逾60名花店經營者，及700多名到訪市民，了解他們對花墟經營環境及周邊設施等意見，在項目的規劃和設計階段仔細考慮他們的看法，並以此為目標。他亦提到，重建計劃的規劃提前為將來花墟一帶樓宇的老化問題，提供足夠的硬件及配套作為迴轉空間，讓在項目以外經營的花店，若因受其他私人重建項目影響而需搬遷，仍有機會繼續原區在花墟營運，令花墟的活力和特色不減。

韋志成又表示，項目開展後，市建局團隊將落區逐一探訪項目範圍內的商戶，向他們講解項目的推行時間表及涉及的規劃程序、就保留花墟特色的相關設計和佈局、對商戶遷置方面所提供的協助等，並了解商戶對過渡經營安排及回遷的意願和需要，以研究制定適切的方案。

韋志成說，美好願景的背後涉及龐大的工程，必須要政府、市建局、私人發展商、地區持分者上下一心，共同參與和合作才能成事。他說，若社會人士的著眼點只在於個人體驗，又或停留在現時狀况無需改變的思維，反問當城市硬件隨時間每况愈下時，下一代將如何享有宜居優質的生活環境。

相關字詞﹕編輯推介 市建局 花墟

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