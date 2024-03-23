ComplexCon部分攤位現人龍 有遊客料消費2000元 (22:37)

主辦方表示，現場有逾100個品牌參與，超過30位表演藝術家或團隊，及200位創作者參與。

記者今早到現場觀察，早上10點持「VIP」門票已可入場，有數個攤位已開始出現人龍，包括推出活動藝術總監Verdy與官方聯名產品的攤位，出售韓國女團Blackpink聯乘產品的攤位，中午12時後持一般門票的客人亦可入場，上述攤位的人龍多至有數十人。

首次來港的Scott亦是首次參加ComplexCon，他預計會在場內消費約2000元港幣，並已購買兩件T恤，每件約為580元港幣。他稱會在港逗留4日，認為活動提供一個很好的機會接觸更多品牌及亞洲文化。

本地公司9gag亦再場設攤位，負責人鄺先生表示該攤位以公司關於web3的新部門memeland為主題，部門以往推出了3個NFT產品，是次亦有於其他公司合作推出聯乘產品，惟今次設攤非推銷相關的token產品，而是希望與不同藝術創作者尋求合作機會。他表示已有不同創作者與他們接觸，他稱本地或海外的創作者均十分歡迎。

被問到門票日前在網上被半價出售，會否擔心未能達到預計的3萬人入場人數，及政府是否有就活動設立「KPI」，ComplexCon香港合夥人黃思遠表示門票有不同種類，目前看到VIP套票在4小時內火速售完，惟未回應是否有「KPI」要求。