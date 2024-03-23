明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

ComplexCon部分攤位現人龍 有遊客料消費2000元 (22:37)

首次於香港舉辦的流行文化盛事ComplexCon，今為活動第二日。有海外遊客及攤檔負責人基本上同意活動能吸引人流，其中來自墨爾本的旅客Scott表示，認同港府以舉辦更多盛事活動吸引旅客來港的策略，認為香港被視為西方進入亞洲的關口（considered the gateway into Asia from the West），作為活動亞洲首站非常適合。

主辦方表示，現場有逾100個品牌參與，超過30位表演藝術家或團隊，及200位創作者參與。

記者今早到現場觀察，早上10點持「VIP」門票已可入場，有數個攤位已開始出現人龍，包括推出活動藝術總監Verdy與官方聯名產品的攤位，出售韓國女團Blackpink聯乘產品的攤位，中午12時後持一般門票的客人亦可入場，上述攤位的人龍多至有數十人。

首次來港的Scott亦是首次參加ComplexCon，他預計會在場內消費約2000元港幣，並已購買兩件T恤，每件約為580元港幣。他稱會在港逗留4日，認為活動提供一個很好的機會接觸更多品牌及亞洲文化。

本地公司9gag亦再場設攤位，負責人鄺先生表示該攤位以公司關於web3的新部門memeland為主題，部門以往推出了3個NFT產品，是次亦有於其他公司合作推出聯乘產品，惟今次設攤非推銷相關的token產品，而是希望與不同藝術創作者尋求合作機會。他表示已有不同創作者與他們接觸，他稱本地或海外的創作者均十分歡迎。

被問到門票日前在網上被半價出售，會否擔心未能達到預計的3萬人入場人數，及政府是否有就活動設立「KPI」，ComplexCon香港合夥人黃思遠表示門票有不同種類，目前看到VIP套票在4小時內火速售完，惟未回應是否有「KPI」要求。

上 / 下一篇新聞