ComplexCon部分攤位現人龍 有遊客料消費2000元 (22:37)

首次於香港舉辦的流行文化盛事ComplexCon,今為活動第二日。有海外遊客及攤檔負責人基本上同意活動能吸引人流,其中來自墨爾本的旅客Scott表示,認同港府以舉辦更多盛事活動吸引旅客來港的策略,認為香港被視為西方進入亞洲的關口(considered the gateway into Asia from the West),作為活動亞洲首站非常適合。