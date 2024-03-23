涉籌辦馬術賽收8200元手錶及虛報聚餐費　馬會前經理罪成押後下月10日判刑 (12:57)

現年51歲的被告朱磊，案發時任職馬會前高級項目經理（發展及市場），負責與EEM Asia Limited（下稱EEM）等馬會合作伙伴，洽談「浪琴表香港馬術大師賽」協議。被告在廉署錄影會面承認，他2018年11月從EEM董事的兒子Ameeuw Nathan手上，收到價值8200元的手錶，認為是私人贈送。至於涉及逾6300元的發還費用表格內容錯誤，被告解釋只是記錯。

裁判官崔美霞表示，被告聲稱Ameeuw以私人名義贈送手錶 ，Ameeuw的父親不知情，惟被告事後發電郵致謝Ameeuw的父親，顯然知道贈錶與對方有關。崔官稱，被告理應拒收合作機構的禮物，避免利益衝突，惟被告接受手錶又無申報，或傾向優待EEM，裁定一項公職人員接受利益罪成。

被告另被控4項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪，崔官表示被告呈交4份發還費用表格，聲稱與EEM及一個足球會的職員用膳，相關證人供稱聚餐不存在，裁定被告3項控罪成立。惟崔官稱，被告其中一次聲稱與名為「Turner」的人聚餐，廉署人員未能證實該「Turner」與足球會職員是同一人，裁定被告其中一項控罪不成立。