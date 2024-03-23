美國國務卿布林肯稱關注23條立法定義含糊　外交部駐港公署嚴厲譴責「說三道四」 (12:11)

布林肯譴責23條立法恐嚇、騷擾和限制美國公民和香港市民言論自由，他又指條例含糊，實施將可能違反中國維持高度自治的承諾，破壞「一國兩制」框架，並損害香港作為國際商業中心的聲譽。

外交部駐港公署發言人則指，美國自身國安立法密不透風，泛化濫用國安概念打壓他國近乎於偏執地步，美方對香港維護國家安全的正當立法橫加指責，還動輒叫囂制裁施壓，批評美國是「只許自己鎖緊家門，不准他人紮牢籬笆」，充分暴露其虛偽「雙標」、霸道霸凌和險惡用心。

公署表示，條例刊憲生效將築牢發展的安全根基，推動香港加快實現「由治及興」，保障「一國兩制」行穩致遠，本港社會各界亦對此高度支持及普遍歡迎，重申條例充分借鏡普通法國家立法經驗，符合國際法和通行慣例。條例亦明確界定罪行要素，清楚訂明執法條件及限制，充分保障香港居民的權利和自由，以及在港外國機構和人員的正常活動。

發言人強調任何外部干預和恫嚇均動搖不了中國政府全面準確貫徹「一國兩制」的堅定決心，撼動不了14億中國人民維護國家主權、安全、發展利益的堅定意志，強烈敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。