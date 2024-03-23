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23條立法｜陳茂波：立法有助穩定投資信心及環境　將重點吸引醫療健康製藥及人工智能企業來港 (11:26)

基本法23條《維護國家安全條例》今起刊憲生效，財政司長陳茂波表示振奮，相信立法後有助穩定信心、投資環境。他今早出席商台節目《政經星期六》時稱，諮詢期間不同商會及在港金融機構均認同立法為特區憲制責任，穩定和安全的社會環境亦有利營商。

被問到政府如何消除海外投資者對23條立法的疑慮時，陳指以「疑慮」形容並不適切，認為外國商界關心23條立法屬了解本地營商環境的正常行為。他稱外商或因疫情多年無法來港，同時受偏頗及抹黑報道影響，對香港產生錯誤印象。他又說當局日後會多作解說，邀請外商來港參與各項盛事了解情況，特區官員和商界亦會外訪進行解說。 

對於澳洲政府昨就23條立法生效更新對香港的旅遊提示，陳茂波認為政治與商界層面可分開處理，對方在政治層面如何擺姿態是一回事，稱本港對企業仍具吸引力，來港做生意人絡繹不絕，認為現實的商業情況比想像好。至於中央隨23條立法推出的惠港政策，他指具體內容將適時公佈，透露目前進度良好。

另外，引進辦今年會與至少300家重點企業會面，陳茂波說未來將着力吸引醫療健康製藥及人工智能類型企業，各政策局和部門將攜手合作，協助企業落戶及擴充業務。

至於本月27日將舉行第二屆「裕澤香江」高峰論壇，以吸引全球富豪落戶香港；陳茂波指當局會因應個別家族興趣和特質作安排，舉例有家族希望「悶聲發大財」，形容屆時會進行「高層次、小範圍深入交流」。

相關字詞﹕編輯推介 23條立法 重點企業 陳茂波

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