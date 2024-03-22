明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

發展局指環嶼遠足徑用環保塑木建梯級符可持續原則 (21:27)

政府計劃建構全長約100公里的環嶼遠足徑，其中兩段長1.2公里已完成，耗資1700萬元。一群行山客及市民發起聯署，認為用俗稱「塑木」的複合材料修建山徑梯級，不符環保原則及影響行山體驗。發展局今日回應指，環保塑木建造山徑步道並非新鮮事，在世界不同地方，例如澳洲和美國等已應用多年，體現轉廢為材，符合可持續的原則。土拓署在工程前後已抽取泥土樣本檢測，並沒有發現任何微膠粒。 

發展局今日在facebook發帖文指，這些環保塑木主要從本地回收的塑料和木料（各佔約50%）加工製成，體現轉廢為材、回收再造，符合可持續的原則。根據環保塑木生產商提供的資料，該公司把廠房移回內地後仍會繼續在本地提供塑木回收及修復服務。政府日後進行山徑維修工程時，亦會留意市場狀況，物識合適的公司回收及修復塑木。

發展局發言人又說，修建工程採用的預製梯級組件能配合現場多變地形，適合維護較陡峭的遠足徑，亦可緩減山徑受水流侵蝕的影響；在遠足徑旁加建了扶手，可保障行山人士的安全。

發言人指，土拓署在展開改善工程前，已就有關維護方案徵詢不同人士意見，包括環保團體、行山專家、古蹟民俗研究專家、可持續休閒和康樂設施研究學者等，並將所得意見融入計劃內。局方表示下一步將優化環嶼徑沿途的配套設施，例如洗手間、觀景台等，會密切監察改善工程的成效，並會與相關持份者保持溝通，聽取意見。

 

相關字詞﹕發展局

上 / 下一篇新聞