發展局指環嶼遠足徑用環保塑木建梯級符可持續原則 (21:27)

發展局今日在facebook發帖文指，這些環保塑木主要從本地回收的塑料和木料（各佔約50%）加工製成，體現轉廢為材、回收再造，符合可持續的原則。根據環保塑木生產商提供的資料，該公司把廠房移回內地後仍會繼續在本地提供塑木回收及修復服務。政府日後進行山徑維修工程時，亦會留意市場狀況，物識合適的公司回收及修復塑木。

發展局發言人又說，修建工程採用的預製梯級組件能配合現場多變地形，適合維護較陡峭的遠足徑，亦可緩減山徑受水流侵蝕的影響；在遠足徑旁加建了扶手，可保障行山人士的安全。

發言人指，土拓署在展開改善工程前，已就有關維護方案徵詢不同人士意見，包括環保團體、行山專家、古蹟民俗研究專家、可持續休閒和康樂設施研究學者等，並將所得意見融入計劃內。局方表示下一步將優化環嶼徑沿途的配套設施，例如洗手間、觀景台等，會密切監察改善工程的成效，並會與相關持份者保持溝通，聽取意見。