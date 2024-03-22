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即時港聞

海關機場檢20公斤大麻花拘兩男女 (21:19)

香港海關昨日（21日）在香港國際機場偵破兩宗行李藏毒的販毒案件，在兩名從泰國曼谷飛抵本港的男女旅客的行李內，檢獲共約20公斤懷疑大麻花，估計市值共約460萬元，並拘捕該對男女。

　　 

昨日，海關根據風險評估，先後在機場截查一名18歲報稱無業的男旅客和一名42歲報稱商人的女旅客，他們均從泰國曼谷飛抵本港。海關人員替兩人進行清關時，以X光檢查他們的寄艙行李，發現兩件行李內物件形態相似，密度平均，與一般旅客的行李有分別，引起懷疑，遂在他們的寄艙行李內同樣發現約十公斤懷疑大麻花，並把二人拘捕。

　　 

海關指，被捕男子報稱收取3萬元報酬，被捕女子則報稱收取7萬元報酬。兩名被捕人已各被控以一項販運危險藥物罪，兩宗案件明日（23日）在九龍城裁判法院提堂。海關稱，近兩星期已在機場破獲6宗經航運運送大麻花的案件，檢獲150公斤大麻花，拘捕7人。

　　 

隨着訪港旅客人數逐步增加，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

　　 

復活節假期將至，海關預計本地毒品需求會有所增加，因此會於長假期期間進一步加強執法，嚴厲打擊各類販毒活動。海關再次呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。

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