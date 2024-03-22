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反駁居屋2023滯銷 何永賢：累積銷售比率49.6% 同階段比高上期3個百分點 (20:28)

居屋2023今年1月底起揀樓，早前被指銷售反應平平，房屋局長何永賢今日表示，截至昨日累積49.6%的單位已售出，對比居屋2022同一階段累積銷售比率46.5%，更較上期高3個百分點，數據顯示銷售反應理想。

何永賢今日在facebook專頁發帖文指，居屋銷售向來分數階段進行選樓，首階段先讓參加「家有長者優先選樓計劃」的申請者參與，房委會為此類別設定的2,700個單位配額已全用盡；次階段則開放予其他家庭選樓。

她又表示，現時尚未邀請選樓的申請者仍有多達15萬名（佔總數約90%），未出售單位僅餘4,800多個，前者為後者的逾30倍。她指參考上述銷售數字和數據，政府對居屋2023銷售相當有信心。

何永賢並提及安達臣道石礦場發展區未來的發展，指房委會在該區有多個房屋發展項目，當中包括已經於居屋2022售罄的安秀苑，居屋2023推售的安樺苑、安楹苑和安麗苑，合共提供約5,400個單位。

她強調，這些房屋發展項目將有完善的周邊配套，包括商場、政府綜合大樓、公共運輸交滙處、小學及中學等。此外，區內還有一個總面積約8.5公頃的石礦公園，等於近半個維多利亞公園之大，可以想像到未來屋苑附近的環境將更加愜意與舒適。

 

相關字詞﹕居屋；何永賢；房屋局

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