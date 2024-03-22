葵涌醫院二期重建科文竹棚墮斃　發展局暫停承建商競投工務工程資格 (19:37)

發展局發言人指出，涉事承建商是發展局「認可公共工程承建商名冊」內的承建商。局方今天已向涉事承建商發出通知，即時暫停其工務工程建築類別的投標資格，承建商須進行獨立安全審核，以檢視其安全管理系統，並按安全審核結果提交改善方案及完成落實改善措施，待局方審視及確信其具備有效安全管理系統，才會考慮恢復其投標資格。有關暫停投標資格的規管行動不單適用於未來的招標，也適用於該承建商已經投標但尚未批出的工程合約。

政府有關部門現正就這宗工業事故進行調查並會依法處理，局方往後會因應調查結果，按需要對涉事承建商採取進一步規管行動，包括延長暫停投標資格的期限，甚至從該「認可名冊」內除名。

勞工處稱，已向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該建築地盤的大廈外牆搭建、更改、拆卸及使用竹棚架，直至該處信納有關承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。據了解，警方初步調查顯示，死者可能在8樓試圖附上自己在建築物固定結構上的安全環時，失去平衡摔死。

據了解，死者去年12月經朋友介紹擔任健威營造有限公司地盤經理助理，月薪約港幣3萬元，死者工作時間星期一至五 早上8時至晚上6時在地盤工作，其工作包括文書工作和檢查整個建築外部鋁板的安裝，需要高空工作。