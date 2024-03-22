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海關緝私煙　遭逃走貨車撞毀多輛車　拘捕貨車司機 (17:22)

海關昨日（21日）在元朗及屯門進行反私煙行動遇到反抗，一名貨車司機企圖逃走，駕車撞毀多輛海關車輛，最終被制服拘捕。行動中，搗破一個私煙儲存倉庫，檢獲約410萬支私煙，市值約1900萬元，應課稅值約1400萬元，並檢獲5輛貨車及一輛私家車。

海關稅收罪案調查科關員於昨凌晨突擊搜查元朗逢吉鄉一鐵皮倉，分別在倉內及貨車上檢獲310萬支未完稅香煙，並檢獲4架用作儲存及分銷私煙的貨車，另在一輛私家車內檢獲200支私煙，搜查期間關員發現一輛可疑貨車，上前截查時，貨車並無按指示停車，並多次撞向海關人員的車輛，企圖逃走，關員作出口頭警告不果後，打破車窗制服司機，該名46歲男司機涉嫌處理未完稅香煙及阻礙海關人員執行職務被捕，警方到場調查，並以涉嫌危險駕駛拘捕男司機。海關經跟進調查，於當日早上搜查停泊在屯門興富街停車場一輛貨車，在車內檢獲100萬支私煙。

海關發現私煙集團利用偏遠及隱蔽的鐵皮倉儲存私煙，亦利用多輛貨車儲存及分銷私煙，經常轉換停泊地點，並選擇清晨犯案，企圖逃避海關偵查。初步調查顯示私煙經水路偷運到港，儲存私煙的鐵皮倉運作約一星期。被捕男子已被落案控以處理應課稅品條例所識用的貨品，及抗拒海關人員罪名，將於明日（23日）在粉嶺裁判法院提堂。

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