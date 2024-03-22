女侍應涉汽油彈案上訴得直　上訴庭質疑原審法官練錦鴻無認真審視辯護理由 (17:43)

上訴庭法官彭偉昌、潘敏琦和彭寶琴表示，上訴人林天詠（案發時19歲）受審前，同案認罪被告答辯用的案情提及林；一般認罪者的案情都會隱去別人姓名，本案主控「卻奇怪地沒有跟隨」。上訴庭稱除了控方有責任，不代表練官沒有可供別人質疑的地方，練官經驗豐富，理應知道一般做法。對於練官曾解釋，提前處理認罪者有助簡化流程，上訴庭明言無法明白，此番解釋反而令人覺得，「經驗豐富應該知道哪個做法更好的他，是不是因為甚麼理由刻意逆着判例而行」。

上訴庭又指，練官不時向控方證人自行發問，情况維持約10頁和20頁錄音謄本的時間，控方只能間中插入幾句，而練官更自行準備一個頭型公仔，讓控方證人說明見到的蒙面用品，「本庭實在看不出這個細節有多大的重要性」。上訴庭形容，練官反覆查問警員證人，卻在林天詠自辯時「給人一定的反差感」，例如以「答問題！」暗指林迴避問題，並斥林說法不可思議，「不是每次都批評得很有道理」。

上訴庭提及，在證據和事實的範疇，辯方結案享最後發言權是極其基本。本案而言，控辯雙方案情完結後，練官要求雙方就「伙同犯罪」的法律原則交陳辭，控方最後的回應卻只有一段和法律有關。上訴庭表示，當控方沒有守好界線，而練官沒有給予辯方補救機會便把林天詠定罪，令人懷疑練官是否覺得「不聽辯方也罷」。上訴庭裁定林未獲公平審訊，裁定林上訴得直，撤銷定罪和判刑。