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葵涌警員擎槍制服持刀男 (15:40)

今日（22日）上午11時半，警方接報指有男子在葵涌和宜合道186至218號手持長約18厘米的刀指罵途人，懷疑為精神紊亂人士。警方到場截查，男子情緒激動並企圖反抗，警員一度擎槍戒備，最終制服男子。經調查該名33歲姓李男子涉嫌藏有攻擊性武器被捕。案件交由葵青刑事調查隊跟進。

據讀者提供片段所見，男子手持膠袋在巴士站徘徊，三名警員及後持圓盾到場，要求男子放下膠袋，男子未有依從，反問「咩事呀」，一名軍裝警擎槍，另一警員隨即奪去男子手上膠袋，並將男子拉向牆邊制服。另一片段則見膠袋內有一把刀，多名警員將男子壓在地上制服。

報案人陳先生受訪時表示，最先在藍田街見到一名男子叫囂，包括高呼國家領導人名字，並夾雜粗口，情緒激動，加上他手上有刀，擔心男子傷害他人，遂報案及尾隨男子至上址。他說自己本身跟葉準學詠春，並不擔心自身安全，但當時巴士站多人，「驚佢傻起上嚟亂咁劈」令他人受傷，幸好當時並無人挑釁及反駁男子。

他說警方約在10分鐘到場，制服男子「做得好」，「呢啲應該嗱嗱聲搞掂」，警方除檢獲男子手上的菜刀外，另在男子袋中搜出兩把鎅刀。他坦言鎅刀「翻手快」，更易傷人，過去未曾見過男子在附近出入。

目擊者黃小姐說，年約40歲的男子最初自言自語，警方到場後他隨即大叫，自己對有人持刀感害怕，「鑽石山單嘢幾恐怖呀」。, 一名維修手表檔店主形容男子外形瘦弱，「佢都冇得反抗，幾個人埋嚟」，及後被帶上警車。

相關字詞﹕精神紊亂人士 持刀 擎槍 編輯推介

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