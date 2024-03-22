白衣人7.21持藤條打人認暴動　求情指無襲倒地途人「展現關心」 (15:30)

2019年7月21日元朗站襲擊事件，事隔4年再多4名白衣人被控串謀傷人及暴動兩罪，其中一名男子被指當時跳入付費區與其他白衣人襲擊市民，今（22日）在區院認罪。辯方求情指被告本性不壞，他用藤條打人時留意到女途人倒地，他走上前但沒施襲，「對人展現出關心」。暫委法官鄧少雄將案件押後至4月18日判刑，以待索取背景報告，其間需要還押。
被告鄧兆雄（現43歲）教育程度為中二，曾任車房工人，報稱無三合會背景。控方指出，他過往有盜竊等5罪案底。 辯方求情稱，被告身型比較高大，但頭腦非常簡單，他沒顧後果而愚昧犯案；被告有擔當和負責任，很早表明認罪，他為人孝順，有做義工照顧貓狗，他與女友打算去年結婚的計劃現需擱置。
控方案情指，當晚至少50名白衣人衝入元朗站施襲，其後黑衣人在閘內聚集，白衣人拿棍等襲擊黑衣人和記者，約100名白衣人及後追打黑衣人至月台。8名遇襲市民受傷，傷勢分別包括頭皮血腫、上唇裂傷及患創傷後壓力症。
針對被告，控方指片段拍攝到他沒戴口罩、當時他身穿白色背心、頭頂有一小撮頭髮，他在閘外指罵黑衣人，多次大聲叫喊「過嚟吖」挑釁黑衣人離開付費區，又威嚇黑衣人叫「打你啊」。 被告曾經跳入付費區襲擊灰色男子，以及用藤條施襲。他揚手示意白衣人入閘，再與白衣人追上月台持藤條罵車廂內人士。