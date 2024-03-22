白衣人7.21持藤條打人認暴動　求情指無襲倒地途人「展現關心」 (15:30)

被告鄧兆雄（現43歲）教育程度為中二，曾任車房工人，報稱無三合會背景。控方指出，他過往有盜竊等5罪案底。 辯方求情稱，被告身型比較高大，但頭腦非常簡單，他沒顧後果而愚昧犯案；被告有擔當和負責任，很早表明認罪，他為人孝順，有做義工照顧貓狗，他與女友打算去年結婚的計劃現需擱置。

控方案情指，當晚至少50名白衣人衝入元朗站施襲，其後黑衣人在閘內聚集，白衣人拿棍等襲擊黑衣人和記者，約100名白衣人及後追打黑衣人至月台。8名遇襲市民受傷，傷勢分別包括頭皮血腫、上唇裂傷及患創傷後壓力症。

針對被告，控方指片段拍攝到他沒戴口罩、當時他身穿白色背心、頭頂有一小撮頭髮，他在閘外指罵黑衣人，多次大聲叫喊「過嚟吖」挑釁黑衣人離開付費區，又威嚇黑衣人叫「打你啊」。 被告曾經跳入付費區襲擊灰色男子，以及用藤條施襲。他揚手示意白衣人入閘，再與白衣人追上月台持藤條罵車廂內人士。