同性戀者MK申法援終極上訴被駁回　判辭指律師有責任舉報濫用　不受LPP保障 (15:28)

本案源於MK申請法援前，曾與資深大律師潘熙等開會。法援署其後收到匿名舉報，指MK與伴侶共同擁有寵物店，質疑代表律師隱瞞MK財政狀况。上訴爭議為律師團隊應否按《法律援助規例》要求，向署方舉報當事人的財政資格，以及律師和當事人獲批法援前的溝通內容，是否受LPP保障。

終院在判辭指，LPP是基本權利，但有例外情况。本案而言，MK獲批法援後揀選潘大狀接手案件，MK已知道或必定知道，潘大狀已負有法律援助規例的舉報責任，MK顯然放棄會議事項的LPP。

判辭表示，法援制度旨在協助經濟能力有限的人，並確保法援不被濫用。當事人未有法援前，他與律師之間的討論受LPP保障，不得向別人透露；惟一旦律師獲法援署委派案件，當事人、律師和署方形成三邊關係（tripartite relationship），律師有責任向署方舉報濫用法援，三邊關係內披露的資料不受LPP保護。

上訴方早前爭議，MK獲批法援前的溝通內容應受保障。惟判辭表示，法律援助規例第12（10）條列明，律師不得因律師與當事人之間的關係所產生的任何特權，而被禁止向法援署披露任何可能令署長執行職能的資料，顯示律師有責任匯報獲委派前的事情。判辭舉例指，如果律師接案前，知悉當事人繼承亳無價值的礦業股分，接案後才發現礦產含有黃金、股價大升，導致當事人不再有資格申請法援，律師應向法援署舉報。