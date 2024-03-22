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3男WhatsApp群組談殺警煽惑傷人罪成　官不信純屬「吹水」 (15:03)

3名男子涉於2019年在WhatsApp群組「HK Audi 5 Club」內揚言殺害警員及傷害其妻兒，例如「炸傷佢十件八件」和暗殺等。3人否認兩項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪，經審訊後今（22日）在區院被裁定全部罪成。法官張潔宜拒絕信納3人自辯解釋信息純屬「吹水」，指信息談及傷害警員及其家人的建議並不空泛，反而經過思考並可落實的方案，包括襲擊勢孤力弱的休班警及自衛能力不足的家人。

被告為手機銷售員關嘉林（現52歲）、前健身教練葉子軒（32歲）及工程公司東主曾智健（52歲）。3人須要還押至4月29日聽取求情及判刑。控方指，於2019年10月7日，涉事群組提及警員被制止入商場的影片，引來3名被告討論傷害警員，令群組成員之一的總督察感可怕。辯方不爭議被告發布訊息，爭議在於是否具犯罪意圖。

關嘉林早前自辯指他當時只是「吹水」和發洩情緒，他承認憎恨警方。法官分析指，關是在群組首先以「黑警」稱作警員，卻沒核實「黑警」行為又詛咒他們，關並非不支持暴力，更盲目支持示威者，批評他言行不一。葉子軒自辯則稱是「亂噏」，他見到「黑警死全家」口號欲吐苦水，才提及願意捐錢予殺警的義士，葉又稱「擲磚」是指瑜伽磚。曾智健轉發過警員被單車擲中的影片，並提出「黑警死有餘辜」。

法官指出，若3名被告僅將警員當作談笑話柄，他們不會討論近一個半小時及提出不同方案，故他們證供不可信、不盡不實。法官續指，被告可在群組內開玩笑，同時煽惑他人犯罪，而他們的信息互相呼應，多次提到「黑警」挑起仇警的情緒，信息亦可供群組內100多人閱讀，裁定3人發放信息具煽動性。

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