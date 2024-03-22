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無業男涉於連登發帖提港獨認煽動候判 (13:57)

35歲無業男涉嫌在社交平台「連登」持續發布煽動帖文，他被控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為罪」，今日（22日）在西九龍裁判法院承認控罪。案情顯示，被告於半年內在「連登」先後發布36則涉案帖文，提及「港獨」等言論。辯方求情指被告在家無所事事，瀏覽「連登」時受偏頗帖文影響才犯案。裁判官為被告索取背景報告，押後案件至4月10日判刑。

案情指，被告曾國熙（35歲、無業）於2023年7月21日至2024年1月18日期間，在「連登」持續發布36則煽動帖文，提及「香港獨立」、「比外國勢力制裁即係做岩野，加油！」、「“願平安歸香港”呢首香港國歌」等，以及能引起憎恨中央及香港政府的言論，如「打倒共產黨」、「李家超、律政司、鄧炳強勾結外國勢力」等。警方在網上巡邏發現涉案帖文後，今年1月18日拘捕被告，他警誡下保持緘默。

辯方求情指，被告初犯，擁有機械工程系學士學位。案發時他辭去工作，在家照顧跌傷的祖母。由於他在家中無所事事，頻繁瀏覽連登等網站後，日復日受帖文中偏頗看法所影響，才在連登發布不當言論，鑄成大錯。辯方又指，當中26則涉案帖文的留言及回覆量甚少，最多只有5個回覆。裁判官指留言數量並不反映有多少人觀看帖文，並考慮被告認罪及初犯，為他索取背景報告後才判刑。

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