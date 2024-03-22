沙田觀塘兩美容院涉用偽冒美容機　海關拘3女 (13:45)

海關早前接獲舉報指，兩間位於沙田及觀塘的美容院涉嫌使用偽冒某品牌的美容儀器，並向顧客訛稱以該品牌的儀器提供美容服務。海關版權及商標調查科經調查後，分別於上周四（14日）及周一（18日）採取行動，喬裝顧客到該兩間美容院試購美容療程，其間發現職員將虛假商品說明，應用於邀約提供的美容服務，涉嫌違反商品說明條例，行動中拘捕3名36至40歲女子，分別為兩間美容院的董事及銷售員，並在美容院各檢獲一部偽冒美容儀器，3名被捕女子現正保釋候查。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第二組調查主任靳子謙表示，檢獲的偽冒儀器與正貨，無論在外觀、功能及價錢均有明顯差異，其中一部機身側邊並無正貨產品的標籤，另一部有標籤但與正貨位置不同，而機身背面及操作手棒未如正貨般印有該製造商商標。

海關又指，根據代理商提供資料，正貨是利用高強度聚焦超聲波（HIFU技術），從而達致美容效果，而檢獲的偽冒儀器，經代理商初步測試，輸出能量方式與正貨明顯不同，美容效果成疑，而檢獲的偽冒儀器售價約一萬元，而正貨則高出數十倍。另外，涉案美容院單次收費約1000元，比使用正貨的一般療程收費便宜幾倍，由於療程涉及高能量輸出，如使用不當有潛在危險，包括紅腫、灼傷等，若使用偽冒儀器風險更高。

靳指兩間美容院是獨立經營的小型美容院，經營約2年至5年，偽冒儀器的產地仍然調查中，暫時未收到市民因使用偽冒儀器而受傷的報告。根據代理商資料，正貨儀器是以非入侵方式，在不傷及表面皮膚的情況做出美容效果，而偽冒儀器根據調查，未必有此功能，有機會產生影響。他提醒消費者應光顧信譽良好的商戶，並且向商戶了解儀器的資料，如有懷疑例如收費比較平，及外型與製造商提供資料不同，可先向製造商或代理商查詢。