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肝衰竭老翁插喉被刺穿動脈後亡　死因庭裁定死於自然　家屬：仍然心痛 (12:18)

患急性肝衰竭的七旬老翁，約4年前在明愛醫院接受插喉手術。醫生向頸靜脈插導管時刺穿動脈，老翁翌日移除導管，搶救後不治。經過4日死因研訊，裁判官今（22日）裁定事主死於自然，指事主死於細胞壞死連帶肝臟衰竭，並非醫生錯誤植入導管所致。遺屬在庭外表示，事隔多年仍然心痛，希望醫管局「唔好咁草率」，以後別再發生插錯導管的情况。

裁判官周至偉總結證供指，事主馮浩基（終年71歲）於2020年5月24日不治，法醫林煥兒在解剖報告指事主感染乙型肝炎，死因為細胞壞死連帶肝臟衰竭。周官提到，兩名專家證人對死因有不同意見，港大醫學院教授袁孟峰認為事主移除錯置導管時大量輸血，造成肺水腫致死，而法醫解剖時沒考慮臨床狀况；中大醫學院教授黃維達則認同解剖報告，指死因與肝衰竭有關。

周官認為，袁孟峰指法醫未必了解臨床狀况，僅屬個人猜測。周官強調，法醫和專家證人一致認同，事主有細胞壞死連帶肝臟衰竭，並非外傷造成的潛在致命病症，而事主入院時肝功能已受損，末期肝臟指數為39分，接近滿分40分，院方只能提供支持性治療。

針對醫生誤將導管插入動脈，周官指插管手術是治療事主的必要手段，錯誤植入是已知併發症，專科醫生亦有機會這樣做。本案而言，誤植導管無導致事主動脈出血，「錯誤植入導管，院方亦未能防止死亡發生」。周官採納解剖報告的結論，裁定事主死於細胞壞死連帶肝臟衰竭，並死於自然。周官裁決後沒有給予建議，向事主家屬作深切慰問。

事主兒子在庭外表示，只想知道死亡真相，無意追討任何東西，「唔會有人專登令爸爸受痛苦或死亡」。事主妻子則指，事隔4年仍耿耿於懷，「個心好痛好痛，好似鎚仔揼我哋心口」，醫生在程序上可能正確，希望日後做好一些。

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