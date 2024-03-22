明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

黎智英案｜李宇軒：英領事曾牽線約「老中青」三代民主派交流　陳方安生關注若遇「終局」如何應對 (16:49)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第51日審訊。第4名從犯證人李宇軒第八日作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【16:26】休庭。

【16:05】李宇軒提及另一次到日本遊說為2019年12月，他在日本與兩名時任日本議員會面，分別為山添拓及井上哲士，李向兩人講述香港的情况，並向對方展示一些在香港示威中使用過的催淚彈彈頭。李將會面一事告知陳梓華，對方回覆「加油。」

李又指，他在日本遊說時獲得當地港人組織「Act with HK」、「SWHK@HK」及「香港の夜明」幫助，有關組織本來並非從事國際遊說，「佢地又知道我做international lobbying（國際遊說），所以就將見兩個議員（的機會）彈俾我。」

【15:30】李宇軒表示，SWHK（重光團隊）於法國、日本、美國、加拿大、澳洲及英國均有支持團隊的人可供聯繫，不過由於「重光團隊」對成員定義較鬆散，故難言該些海外人士是否屬「重光團隊」的成員。

控方討論李宇軒對「日本線」的遊說工作，李指於2019年11月「監選團」舉辦的前後時段，時任日本國會議員高井崇志與其妻一同來港，李帶領兩人到中大二號橋。李補充，當時中大二號橋的衝突已完結。

及至2020年，重光在日本有一個港人組織，成員張亦澄本身修讀法律，他協助草擬一份關於香港人權問題的「人權民主法案」。李將法案交給時任日本議員山尾志櫻里，又將張亦澄介紹予高井崇志認識。李庭上解釋，他將法案交給日本議員，「如果議員覺得草案OK就提出呢嗰草案」，並指高井崇志與山尾志櫻里都關心人權議題，故日後有類似的議題可以聯絡對方。

【15:15】李宇軒提及，2019年尾至2020年初之間，陳梓華親身會見「攬炒巴」，及後李、陳及「攬炒巴」一同舉行網上會議，李首次見到「攬炒巴」的樣貌及得知對方叫劉祖廸。陳在該次網上會議中，表示「『攬炒巴』繼續做一個精神領袖或者influencer（有影響力的人）嘅角色」，李負責國際線游說，陳則「繼續香港ground work（準備工作）嘅野。」3人角色不同，但同一目的是推動香港的自由民主運動。

【14:34】開庭。李宇軒續供稱，他於2019年至2020年間曾有3次機會與前政務司長陳方安生見面。除昨日提及於2019年11月「監選團」活動中見面，李表示期間曾獲邀到時任英國駐港澳總領事賀恩德（Andrew Heyn）的住宅內出席會面，當時出席者包括李柱銘、陳方安生、郭榮鏗及莫乃光等人。

李表示，當時賀恩德想與民主派「老中青」三代人交流，了解不同世代的民主派人士對香港民主的意見，李柱銘、陳方安生屬於老年一代；郭榮鏗及莫乃光屬於中年一代；李宇軒屬於年輕一代，並指只有他一人以年輕一代的角色獲邀到場。

李第三次與陳方安生會面發生於2020年初，當時他與陳梓華到陳方安生的辦公室與對方會面。陳方安生問兩人作為年輕一代的社運人士「想點樣做？」但李與陳梓華「答唔出一啲concrete嘅嘢（具體的事）、road map（藍圖）。」及後陳方安生「問依家發生咗好多示威、集會、行動，嚟緊如果有end game（終局）想點樣？」惟李與陳梓華沒想到有關事件，也沒有想到具體的行動。李認為該次會面「冇結果，除咗見多次陳方安生之外。」李另指，陳梓華與陳方安生本來就互相認識。

【12:43】休庭。

【11:50】李宇軒提及關於2019年「重光團隊」成員曾擬定一份制裁名單，將141名香港主要官員、議員及相關人士列為制裁對象。李表示，他們訪美會見國會議員時，成員Shirley Ho曾編印該份制裁名單，標註為第二版本，李沒有將名單交給國會議員，而是自行保管。他回港後，有其他「重光」成員將該名單的第一版本傳送給李，再由李轉發朱牧民。李庭上指，他不知道為何成員未有向他傳送最新版本。

【11:02】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，李宇軒昨日證供提到2019年12月從美國之行回港後收到重光團隊成員一份制裁報告。今日甫開庭，李主動表示記起更多旅程的細節，指Shirley Ho將報告存放在記憶體中，Shirley把報告印出，但時任美國香港民主委員會總監朱牧民提醒，不要馬上轉交給美國國會議員或參議員，而是由朱代管。

控方展示2019年12月的「重光團隊」Facebook帖文，帖文提及報告會發送至其他組織或國家，以望採取進一步行動。控方問報告最終有否發送至其他地方？李宇軒表示不肯定朱牧民與美方議員或參議員的幕僚，以及「攬炒巴」劉祖廸與英國國會議員的溝通，不知道有否發送。

李指不記得文件是否與昨日提及的版本一樣，「不過應該大同小異」，他與同行成員沒有特別「收埋」報告，不肯定他們有沒有留意內容。

李昨日提及2019年12月應「重光團隊」成員邀請赴美，與多名美國國會議員會面，同行人士包括Veby、Sonia及Diana等人。李今補充指，Sonia是一名被人性侵的少女，她同行的原因是向國會議員講述被人性侵的經歷，藉此表達「喺香港示威中，原來有呢啲有血有肉嘅人係victim嚟（受害人）」；Veby是在港採訪時「爆眼」的印尼記者；Diana是本地航空公司的空姐，她講述其公司會向員工施壓，要求員工不要參與香港的民主運動。

明報記者 楊志權、湯璧瑜

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞