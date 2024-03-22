【持續更新】黎智英案｜李宇軒：「重光團隊」攜「制裁名單」赴美涵141人　未即時交予國會議員 (13:00)

《明報》文字直播審訊情况。

【12:43】休庭。

【11:50】李宇軒提及關於2019年「重光團隊」成員曾擬定一份制裁名單，將141名香港主要官員、議員及相關人士列為制裁對象。李表示，他們訪美會見國會議員時，成員Shirley Ho曾編印該份制裁名單，標註為第二版本，李沒有將名單交給國會議員，而是自行保管。他回港後，有其他「重光」成員將該名單的第一版本傳送給李，再由李轉發朱牧民。李庭上指，他不知道為何成員未有向他傳送最新版本。

【11:02】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，李宇軒昨日證供提到2019年12月從美國之行回港後收到重光團隊成員一份制裁報告。今日甫開庭，李主動表示記起更多旅程的細節，指Shirley Ho將報告存放在記憶體中，Shirley把報告印出，但時任美國香港民主委員會總監朱牧民提醒，不要馬上轉交給美國國會議員或參議員，而是由朱代管。

控方展示2019年12月的「重光團隊」Facebook帖文，帖文提及報告會發送至其他組織或國家，以望採取進一步行動。控方問報告最終有否發送至其他地方？李宇軒表示不肯定朱牧民與美方議員或參議員的幕僚，以及「攬炒巴」劉祖廸與英國國會議員的溝通，不知道有否發送。

李指不記得文件是否與昨日提及的版本一樣，「不過應該大同小異」，他與同行成員沒有特別「收埋」報告，不肯定他們有沒有留意內容。

李昨日提及2019年12月應「重光團隊」成員邀請赴美，與多名美國國會議員會面，同行人士包括Veby、Sonia及Diana等人。李今補充指，Sonia是一名被人性侵的少女，她同行的原因是向國會議員講述被人性侵的經歷，藉此表達「喺香港示威中，原來有呢啲有血有肉嘅人係victim嚟（受害人）」；Veby是在港採訪時「爆眼」的印尼記者；Diana是本地航空公司的空姐，她講述其公司會向員工施壓，要求員工不要參與香港的民主運動。

明報記者 楊志權、湯璧瑜