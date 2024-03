23條立法｜澳洲政府更新旅遊提示　港府批誣衊抹黑 危言聳聽言論散播恐懼 (19:58)

澳洲政府更新對香港的旅行提示,加入23條立法將在明日(23日)生效,並描述香港有「嚴格且可空泛詮釋的國家安全法律」(strict laws on national security that can be interpreted broadly),風險水平則維持四級中第二級「保持高度警戒」。香港特區政府昨發聲明,強烈譴責澳洲當局假借所謂外遊提示,誣衊抹黑《維護國家安全條例》(《條例》)生效後,赴港風險增加,批評是以虛假、歪曲事實及危言聳聽言論散播恐懼的政治操弄。