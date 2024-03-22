東九「花海」被嘲　觀塘區議員稱事前不知轉LED　民政署月初曾交代 (11:54)

馬軼超認為，供市民打卡不應只集中於夜晚，應該日間與夜間各有特色，期望民政處在吸納各方意見後考慮調整，又說於日間花海不應只得純白色，「要五光十色，好似我哋區議會組成咁」。被問到從今次事件汲取到甚麼經驗，馬軼超說，區議員只是就政府提供的資料給予意見，「唔關我事啦我諗，議員係收到呢啲資料咋嘛」。

觀塘區議員張琪騰昨向本報表示，當初方案會使用真花配搭LED花，不過同時要駁電及淋水，為避免風險故轉為全用LED花。

翻查資料，觀塘民政事務處於今年1月向觀塘區議會介紹3個「打卡」地標建議方案，包括於東九文化中心外階梯布置花海。民政處之後就3月7日的區議會會議提交文件，解釋基於技術考慮及支出預算所限，未能執行原先種植時花的方案，會使用LED花海，並附上於晚間效果圖。