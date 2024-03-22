明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

東九「花海」被嘲　觀塘區議員稱事前不知轉LED　民政署月初曾交代 (11:54)

觀塘民政事務處於東九文化中心外階梯設置「LED花海」，一片白花陣遭網民揶揄，處方及後指因佈置設計要「適度調整」，亮燈儀式或要延期舉行。觀塘區議員馬軼超今早於商台《在晴朗的一天出發》中表示，民政處早前提供的文件顯示會使用真花，附圖亦展示日間七彩繽紛的效果，「我哋唔知（日間）係咁樣」。他稱區議員只就政府文件提供意見，期望日後當局會在調整措施後提供補充文件。

馬軼超認為，供市民打卡不應只集中於夜晚，應該日間與夜間各有特色，期望民政處在吸納各方意見後考慮調整，又說於日間花海不應只得純白色，「要五光十色，好似我哋區議會組成咁」。被問到從今次事件汲取到甚麼經驗，馬軼超說，區議員只是就政府提供的資料給予意見，「唔關我事啦我諗，議員係收到呢啲資料咋嘛」。

觀塘區議員張琪騰昨向本報表示，當初方案會使用真花配搭LED花，不過同時要駁電及淋水，為避免風險故轉為全用LED花。

翻查資料，觀塘民政事務處於今年1月向觀塘區議會介紹3個「打卡」地標建議方案，包括於東九文化中心外階梯布置花海。民政處之後就3月7日的區議會會議提交文件，解釋基於技術考慮及支出預算所限，未能執行原先種植時花的方案，會使用LED花海，並附上於晚間效果圖。

相關字詞﹕編輯推介 東九文化中心

上 / 下一篇新聞