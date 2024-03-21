范鴻齡：醫管局年底交公營醫療收費檢討報告　急症室加價與否由政府決定 (19:09)

范鴻齡今日出席醫管局大會後主動提及，收費檢討將循三大原則，包括維持公營醫療作為安全網、避免市民「因病致貧」及改變病人求醫習慣。他稱檢討範圍涵蓋全部醫管局服務，包括現時毋須收費項目，會於年底前向政府提交報告。

醫管局過去兩個月接連出現3宗醫療事故，包括廣華醫院呼吸機喉管鬆脫後未響警報，病人事後離世；聯合醫院病人死後被揭護士入漏醫生指令；以及博愛醫院混雜樣本導致女病人錯切子宮。

高拔陞被兩度問及會否就連生事故向公眾致歉，他稱事發後已向受影響病人和家屬致歉，暫時所見每宗事故均為個別個案，確實成因和改善措施須留待相關根源分析委員會調查，未有回應涉否局方管治問題，亦未有向公眾致歉。

公院全職醫生和護士流失率回落

公立醫院人手方面，醫管局公布截至今年1月底的過去12個月，公院全職醫生和護士流失率分別為5.4%和8.6%，較去年同期的6.6%和10.6%回落。該局去年12月起向非本地培訓醫生發出逾200份聘書，其中143人已受僱，高拔陞下月將再率團到英國倫敦和曼城招聘，並擬下半年在澳洲和加拿大線上招聘。

至於第二期「大灣區醫療人才交流計劃」，大灣區兩名眼科醫生本月已抵港，另外澳門將派出20名醫生來港培訓，其中1人已抵港，另正與北京和上海商討交流。「環球醫療人才匯聚計劃」方面，逾20名醫生有意來港培訓，其中5人已抵達。被問大灣區兩名眼科醫生會否主理手術，范鴻齡稱，兩人工作與其他醫生無異。