明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

范鴻齡：醫管局年底交公營醫療收費檢討報告　急症室加價與否由政府決定 (19:09)

醫管局正檢討公營醫療收費，醫管局主席范鴻齡今日（21日）稱，有關檢討是兩年一檢的恆常機制，完成後會向政府提交報告，「最終加不加費、加幾多、幾時加」由政府決定。醫衛局長盧寵茂早前已表明急症室收費的調整方向，被問有否阻礙醫管局檢討獨立性，范稱檢討並非「閂埋門做」，一直有與政府溝通。至於醫管局於今年農曆新年長假期推出急症室特別退款安排，該局行政總裁高拔陞稱反應正面，正積極考慮在下周復活節長假再推。

范鴻齡今日出席醫管局大會後主動提及，收費檢討將循三大原則，包括維持公營醫療作為安全網、避免市民「因病致貧」及改變病人求醫習慣。他稱檢討範圍涵蓋全部醫管局服務，包括現時毋須收費項目，會於年底前向政府提交報告。

醫管局過去兩個月接連出現3宗醫療事故，包括廣華醫院呼吸機喉管鬆脫後未響警報，病人事後離世；聯合醫院病人死後被揭護士入漏醫生指令；以及博愛醫院混雜樣本導致女病人錯切子宮。

高拔陞被兩度問及會否就連生事故向公眾致歉，他稱事發後已向受影響病人和家屬致歉，暫時所見每宗事故均為個別個案，確實成因和改善措施須留待相關根源分析委員會調查，未有回應涉否局方管治問題，亦未有向公眾致歉。

公院全職醫生和護士流失率回落

公立醫院人手方面，醫管局公布截至今年1月底的過去12個月，公院全職醫生和護士流失率分別為5.4%和8.6%，較去年同期的6.6%和10.6%回落。該局去年12月起向非本地培訓醫生發出逾200份聘書，其中143人已受僱，高拔陞下月將再率團到英國倫敦和曼城招聘，並擬下半年在澳洲和加拿大線上招聘。

至於第二期「大灣區醫療人才交流計劃」，大灣區兩名眼科醫生本月已抵港，另外澳門將派出20名醫生來港培訓，其中1人已抵港，另正與北京和上海商討交流。「環球醫療人才匯聚計劃」方面，逾20名醫生有意來港培訓，其中5人已抵達。被問大灣區兩名眼科醫生會否主理手術，范鴻齡稱，兩人工作與其他醫生無異。

相關字詞﹕編輯推介 醫管局 范鴻齡 高拔陞

上 / 下一篇新聞