四度上訴申撤「有條件釋放令」不果　男子申司法覆核質疑不公 (18:15)

申請人夏志偉今到庭旁聽，建議答辯人為東區尤德夫人那打素醫院院長及醫管局。本案爭議為，申請人指醫院沒有告知他可聘用法律代表及申請法援覆核釋放令，是否違反《精神健康條例》第68A條，即須確保病人明白羈留令的法律基礎及申請釋放權利。

代表申請人的資深大律師祁志透露，申請人接受釋放令約10年間，不必召回醫院或入住中途宿舍，病况已改善，惟醫院從來沒有主動告知，他有權請律師覆核釋放令，顯然對弱勢群體不公。祁志提及，申請人當時要獨自處理覆核程序，院方有責任告知法律權利，讓他有資源準備覆核。

代表答辯人的資深大律師孫靖乾則指，根據上文下理，精神健康條例第68A條僅針對要強制羈留的病人，旨在保障強制入院者的法律權利，法庭不應該擴展到被頒釋放令的人，否則會向行政部門「植入」（implant）額外責任，等同重寫法例。孫又指，覆核程序公平公正，不涉香港人權法案條例。

法官高浩文聽罷雙方陳辭後，押後至5月31日頒發判決。