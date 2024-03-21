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銅鑼灣劫表案警再拘3人起回13隻表　其中1隻為另案失物 (17:59)

銅鑼灣富明街「利駿鐘錶」上月28日遭3人持開山刀及鐵槌打劫。警方調查後確認表行損失25隻名表，總值612萬元，並於上周拘捕6名印尼男女，涉嫌行劫及違反逗留條件。警方繼續調查，昨（20日）拘捕多3名非華裔人士，涉嫌「處理贓物」，並在其中一名19歲泰裔女子家中起回13隻名表，其中12隻相信為本案失物，另一隻相信為去年12月另一宗表行劫案的失物。

港島總區重案組高級督察吳金聰表示，警方過往3星期追查及分析近數百小時的閉路電視片段，鎖定3名負責接贓的行劫案策劃人身份及住所，昨日（20日）於黃大仙、九龍城及深水埗區以處理贓物罪拘捕3人。

3名被捕人分別為19歲泰國裔女子、24及27歲巴基斯坦裔男子，3人持有香港身分證。其後，警方於19歲女子位於九龍城的住所成功起回13隻表，當中12隻相信是本案失表，總值約200萬元，另一隻Patek Philippe手表則相信屬於去年12月12日發生於尖沙咀加連威老道「名錶世家」劫案的失表。

吳金聰表示，警方會繼續調查該團夥及追查剩餘失表下落，警方呼籲市民購買名表要光顧信譽良好店舖及平台，檢查出產證書、核實手表來源，若以低於市價購買名表，有機會犯處理贓物罪。

據了解，去年全港發生7宗打劫表行案，警方已經全數破案，並十分關注其背後團伙。初步調查，今次犯罪集團有機會涉及超過一宗案件，至於上年12月劫案及本宗劫案的失物仍未全數起回，警方會繼續追查，不排除散失在本地或海外銷售平台。

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