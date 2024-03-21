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3人涉示威期間車上藏行山杖鋼珠 認串謀非法集結候判 (17:46)

2019年8月25日「葵荃青大遊行」後發生衝突，警方在荃灣屠房外三部車輛搜出多支行山杖、鋼珠及雷射筆，並拘捕車上12人。繼7人早前承認串謀非法集結罪，兩男一女今（21日）在區院認罪。案情指出3人當時穿黑衫，其中一男子著戰術背心，女司機則稱，車尾箱的一支兩吋長的金屬棒「用嚟整車嘅」。被告均須還押至4月2日判刑，辯方可提供補充求情文件。

今天答辯的被告為機械技工潘世傑（30歲）、無業女子羅雅婷（46歲）及機械技工區曉鋒（39歲）。3人否認串謀犯暴動罪，但均承認串謀參與非法集結的交替控罪。潘、區另承認無牌管有無線電通訊器具罪；羅否認在公眾地方管有攻擊性武器罪，此罪存檔法庭。

根據案情，當日葵涌遊行獲發不反對通知書，其間有示威者堵路及向警方投擲汽油彈。下午5時許，警方在荃灣屠房外截查三部車輛，潘世傑戴手袖坐在其中一輛輕型貨車上，他的背囊內有防毒面具、護目鏡和無線電收發機，車上有逾1160顆鋼珠、6支行山杖和電單車頭盔。

至於另一私家車的車主兼司機為羅雅婷，警方在車上搜出3支行山杖、雷射筆、頭盔、護目鏡和手護脛等。區曉鋒當時穿黑色戰術背心坐在乘客位，他管有無線電收發機、防毒面具和多隻手套。這兩輛車的行車紀錄儀顯示，有人分發行山杖和戰術背心予他人，他們又提及使用彈珠、黃豆或油水令警員滑倒。

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