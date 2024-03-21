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天文台料今年約5至8個熱帶氣旋襲港　屬正常至偏多 (16:42)

香港天文台今日（21日）舉行簡報會，預料本港今年有機會於6月或之後踏入風季，10月或之後風季結束，進入香港500公里範圍內的熱帶氣旋數目正常至偏多，約5至8個。天文台長陳栢緯亦預計，隨着氣候持續暖化，本港今年全年平均氣溫會較正常高，進入最高氣溫紀錄首十位的機會為高；至於雨量方面，本港全年雨量接近正常，介乎2100至2700毫米，但仍有機會受暴雨影響。

陳栢緯表示，每年平均影響香港的熱帶氣旋數目約為5至6個，今年熱帶氣旋的預測數目為5至8個，屬稍為偏多，而天文台難以預測未來熱帶氣旋強度，但他相信隨着氣候變化，強度較高的熱帶氣旋比例會增加。他又說，本港受拉尼娜現象影響，今年風季結束可能於10月以後才結束，一般而言，若風季受拉尼娜現象影響，12月亦有可能打風。

去年在颱風「小犬」吹襲時，天文台僅提前15分鐘預告將改掛九號風球，被問到未來會否為預告發出熱帶氣旋警告的時間訂下目標，陳栢緯稱考慮到準確性，越早預警或會令虛報情况出現，又指部門會以最科學的方法作出適當平衡，希望盡早發送有關預警給市民。

陳栢緯表示，為加強惡劣天氣的信息發放，天文台將在黑色暴雨警告信號生效期間每小時進行簡報，向公眾提供最新天氣資訊。他稱，天文台剛完成更換大帽山的天氣雷達並即將投入運作，監測各類惡劣天氣，包括雷暴、暴雨和熱帶氣旋等。

另外，天文台將於今年年底前成立虛擬「一帶一路國家氣象培訓中心」，為「一帶一路」各地區的氣象人員提供線上線下氣象培訓，以提高應對危險天氣和極端天氣、防禦天災及應變能力。陳栢緯透露，計劃首項培訓為2024年年底舉辦的航空氣象科學與服務發展工作坊，希望培訓中心可加強「一帶一路」各地區的交流和合作，並鞏固香港作為區域氣象發展中心的地位。

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