涉收受賄款推薦病人入住私家安老院　社署職員與安老院經營者認罪 (15:00)

邱俊和，58歲，社署助理社會工作主任；及李麗珍，51歲，樂年護老院經營者，同承認一項經修訂的串謀使公職人員接受利益罪名。

案情透露，案發時邱俊和派駐瑪嘉烈醫院荔景大樓醫務社會服務單位，負責安排出院的年長病人入住安老院接受復康治療。他須遵守相關指引，只能提供社署註冊安老院名單予病人自行揀選安老院，不得對該名單上任何安老院表明偏好，或建議病人揀選由其家屬或私交好友營運的安老院。

樂年護老院是社署註冊安老院名單上其中一所私人安老院，由李麗珍擔任股東兼董事的公司經營。二人承認於2018年5月至2022年9月期間分別行賄及收賄，以轉介荔景大樓的出院病人至樂年護老院。

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現邱俊和於案發四年多期間，先後安排共33位荔景大樓的出院病人入住樂年護老院，其中三分之一病人的家屬指，邱俊和向他們推薦樂年護老院。廉署調查又發現，邱俊和在轉介其中14名病人入住樂年護老院時，向李麗珍收取了賄款83,000元。廉署發言人表示，公務員不可利用職權謀取私利，在履行職務時必須持廉守正，以維護公眾利益。