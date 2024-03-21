受暴雨襲港影響久未解封 耀興道西行行車線周六清晨重開 (14:17)

路政署表示，行經該路段西行方向的6條巴士路線，即包括城巴第77、82S、99、N8號線及過海巴士第110及606號線，及專線小巴第65號線，將全部恢復行駛原有路線；沿路近筲箕灣廣場、東盛苑及耀東商場的巴士站亦恢復使用，惟耀明樓對出的巴士站仍需繼續暫停使用。

至於沿耀興道東行方向的6條巴士，即城巴第77、99、720X及N8號線及過海巴士第110及606號線，及專線小巴第50及65路線，則維持現時改道安排。

路政署表示，去年12月完成清理路面上的大石及沙泥，以及安裝防護設施後，隨即展開斜坡復修工程，署方會繼續進行餘下的斜坡復修工程，包括在山坡中腰部分的噴漿混凝土表面上安裝金屬護網，以及建造混凝土扶壁和以岩釘加固山坡上的巨型孤石。同時，渠務署及水務署亦會爭取盡早完成復修所有損毁的相關地下公共設施。

路政署又說，由於復修工程仍在進行中，為保障道路使用者安全，耀興道相關路段在惡劣天氣警告信號，包括港島東區的局部地區大雨提示、紅色或黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或山泥傾瀉警告生效期間，需臨時封閉並禁止車輛通行。