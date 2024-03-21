宋皇臺站文物展明起重新開放　新設「宋皇臺與海上貿易」主題展覽 (14:15)

「聖山遺粹」展覽自2021年6月展出後首次更新，保留原有的「宋皇臺出土宋元文物展」，亦新增「宋皇臺與海上貿易」部分，展品包括宋元時期茶具、青白及淺青釉瓷、文房用具、建築構件、銅幣、墨書銘陶瓷器等，大部分為首次展出。

「宋皇臺與海上貿易」部分展出從宋皇臺出土的浙江龍泉窰的青瓷、福建窰口的黑釉盞及梅瓶等中國外銷陶瓷，不少器物上都印有文字或墨書陶文，是研究宋代海上絲網之路的珍貴資料。

古蹟辦文物保育組總文物主任蕭麗娟指，宋皇臺站建造期間出土逾70萬件文物碎片，經初步整理，發現不少文物與海上貿易相關，因此決定作專題展覽主題。她提及，文物研究仍在進行，不排除之後會再有新主題。

對於參觀人次，蕭麗娟指「聖山遺粹」展覽於2021年6月至本年3月期間，共錄得97萬人次觀看，期望更新後可吸引更多人，甚至遊客到訪。另外，展櫃附有7個二維碼，市民掃描後，可經文字、圖片和語音導賞詳細了解文物與宋人的生活。