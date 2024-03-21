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多間地產公司涉違競爭法明年8月開審　官稱可同步處理司法覆核 (14:12)

競委會去年入稟，控告美聯集團及旗下美聯物業和香港置業等違反《競爭條例》，中原地產和利嘉閣因向競委會申請寬待，不被控告。美聯集團等3間公司本周一（18日）入稟申請司法覆核，稱美聯比中原更早申請寬待，要求終止針對美聯集團的訴訟。競爭事務審裁處今（21日）就訴訟舉行案件管理會議，其中涉競爭法案件排期至明年8月開審，司法覆核則於今年8月開審。

被入稟控告包括美聯集團、旗下美聯物業和香港置業；另外5人分別為美聯集團副主席兼董事總經理黃靜怡（美聯集團主席黃建業女兒）；美聯物業住宅部行政總裁布少明、董事李頌賢、營運總監張子存；以及香港置業行政總裁馬泰陽。競委會指稱，涉案者協議新盤交易實收佣金，損害消費者利益。

代表美聯一方的資深大律師聶心平表示，美聯近日獲原訟庭法官高浩文批出司法覆核許可，覆核正審料需時兩日，希望本案終止聆訊，直至覆核有結果為止。

代表競委會的資深大律師陳樂信提出，美聯一方應存入訴訟文件，並重申中原集團（旗下為中原地產及利嘉閣）比美聯更早配合競委會調查，符合寬待資格。聶心平回應指，就本案存入文件屬浪費時間，若美聯司法覆核勝訴，將直接影響競委會決定。

審裁處主任法官夏利士考慮後表示，競爭法訴訟可與司法覆核同步進行，本案暫排期至明年8月25日至9月12日審訊，由法官夏利士自行審理。至於司法覆核排期至8月8日至9日審訊，由法官高浩文審理。

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