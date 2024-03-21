明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

涉612金鐘警民衝突　男子赴台升學後返港認暴動囚26個月 (14:09)

2019年6月12日金鐘反修例示威爆發警民衝突，案發時23歲男子在場拍攝及被捕後，赴台灣完成學業及於前年返港，被控以暴動罪，他今（21日）在區院認罪。法官李慶年指被告蓄意留守，壯大聲勢，沒主動衝擊警方防線，考慮到他背景良好及曾獲撤回保釋再被捕，構成延誤折騰而下調3個月刑期，並就認罪減刑三分一，判囚26個月。判刑後，李官稱被告仍然年輕，「有呢個勇氣（認罪）為你帶嚟較好嘅結果」。

任職室內設計師的被告梁智堅（現年28歲）無案底，讀至大學。

李官引述求情指，被告的父親早歿、母親患情緒病。被告積極面對案件，為家人積穀防饑。案發約半小時間，被告被動攔阻或推撞，而非主動衝擊。李官判刑指，暴動是預先計劃，示威者有備而來，最高峰有過千人，當中有人向警員擲物，規模頗大而持續；但被告沒使用汽油彈等，認為本案嚴重程度為低至中。

李官又指，反修例風波引發連串暴亂，很多非法集結或暴動參與者都是年青人，包括本案被告。雖然他們懷改變社會的理念，但以違法方式表達是害人害己。不少人被煽動犯案，甚至不知即使沒親自作出暴力行為，但蓄意到場鼓勵暴動都是有罪，而且罪責非輕 。

案情指，當日早上8時半起有示威者佔據夏慤道。至下午5時許，被告走到示威者前排，他身穿迷彩色衫、戴口罩及手套，頸上掛有毛巾，一度戴起頭盔，又持手機朝向警方。當警方推進時，被告仍站在原地並推撞警員。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 反修例

上 / 下一篇新聞