涉612金鐘警民衝突　男子赴台升學後返港認暴動囚26個月 (14:09)

任職室內設計師的被告梁智堅（現年28歲）無案底，讀至大學。

李官引述求情指，被告的父親早歿、母親患情緒病。被告積極面對案件，為家人積穀防饑。案發約半小時間，被告被動攔阻或推撞，而非主動衝擊。李官判刑指，暴動是預先計劃，示威者有備而來，最高峰有過千人，當中有人向警員擲物，規模頗大而持續；但被告沒使用汽油彈等，認為本案嚴重程度為低至中。

李官又指，反修例風波引發連串暴亂，很多非法集結或暴動參與者都是年青人，包括本案被告。雖然他們懷改變社會的理念，但以違法方式表達是害人害己。不少人被煽動犯案，甚至不知即使沒親自作出暴力行為，但蓄意到場鼓勵暴動都是有罪，而且罪責非輕 。

案情指，當日早上8時半起有示威者佔據夏慤道。至下午5時許，被告走到示威者前排，他身穿迷彩色衫、戴口罩及手套，頸上掛有毛巾，一度戴起頭盔，又持手機朝向警方。當警方推進時，被告仍站在原地並推撞警員。