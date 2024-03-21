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上水貨車司機遭木條壓斃　工權會質疑木廠隱瞞真相促徹查 (14:06)

43歲貨車司機3月在文錦渡路木廠內遭1.7噸重的木方擊斃，死者家屬分析車上部分木材已被卸下，閉路電視拍攝到有人曾卸貨，質疑事件並非如木廠一方稱屬死者獨自拆「飛機帶」時出事；工權會亦接獲匿名「告密信」，指控木廠教職員「夾口供」，將責任推卸予死者。家屬期望當局徹查事件，予家屬觀看閉路電視片段，知情者可以提供更多線索。

工權會今（21日）聯同死者家屬召開記者會，工權會幹事謝欣然稱，木廠在事發當日指死者當時正獨自拆「飛機帶」，其他職員聞巨響才到場協助，惟家屬主動聯絡警方及勞工處，才得知閉路電視拍攝到貨車當時曾有人卸貨，與木廠說法不符。

死者胞弟梁先生表示，暫未看到閉路電視片段，但貨車本應載滿貨物，事後部分木材並不在車上，「嚟嘅時候滿嘅，唔會冇啦啦啲木冇咗，一定係有人做過嘢」、「冇人撞過都唔會冧」，質疑有人曾經卸貨致木方塌下。梁憶述當日木廠代表稱，「大家都有責任」，對此感生氣，「聽到真係想打交、已經無咗哥哥，仲要咁講」，其後再無機會接觸木廠，僅從僱用哥哥的運輸公司得知木廠已將事件交予律師處理。

工權會總幹事蕭倩文表示，死者直屬僱主運輸公司初步樂意承認僱傭關係，據運輸公司所指，死者工作僅包括拆飛機帶，不包括卸貨，如有人在事件中「講大話」，對家屬將會是二次傷害。她續指，卸載重物最好應以吊運方式，確保貨物穩妥、附近一帶無人，亦要有人監督，期望勞工處徹查當時有否以正常及安全方法卸貨，並巡查同類處所。

另外，梁先生稱運輸公司初步同意給予恩恤金，但尚未到手，金額不便透露，「都係講心意」，暫時可以自行應付後事開支。他哽咽稱，家屬在事後以淚洗面，父母睡不著覺，形容親人離開及真相未明屬雙重傷痛，眼前最希望可以找出哥哥死亡真相。

本報今午致電木廠，表明身份並提及事故後，職員即稱「聽個電話先」，並掛斷電話。本報另以電郵向木廠查詢，尚待回覆。

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