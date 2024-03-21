詐騙集團以工廈為基地　警破案拘4男涉2300萬騙款 (11:23)

被捕4人均為男子，包括1名集團主腦、2名骨幹成員及1名持雙程證來港的「車手」。九龍城警區反三合會行動組主管督察湯敬培表示，詐騙集團分工明細，有組織地從事不同類型的詐騙活動，成員亦會以「搵快錢」為藉口收集傀儡銀行戶口用作清洗犯罪得益，之後於銀行櫃員機提取現金，或用於購買名貴物件，包括名酒等作套現。他提到，警方於行動中檢獲33萬元現金、57張銀行提款卡、40部手提電話、45支名貴烈酒等。

九龍城警區刑事部總督察羅程瀚表示，警方仍在持續執法，不排除有更多人被捕。他表示，被捕的集團主腦負責控制成員；2名骨幹成員各自操縱銀行戶口，負責套現等；車手則負責運輸現金及名貴物件。羅程瀚亦提到，詐騙集團以1000元至1500元為報酬，向有財務困難或想「搵快錢」的人士下手，收集他們的銀行戶口作傀儡戶口。他呼籲，市民不應租借或出售銀行戶口，以免遭不法之徒利用。