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黎智英案｜李宇軒：「重光團隊」辦觀選團擴人脈　向朱牧民交「制裁名單」 (17:12)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第50日審訊。第4名從犯證人李宇軒第七日作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【16:28】休庭。

【16:10】法官杜麗冰問及，李宇軒稱不知道成員有否準備其他制裁名單的文件，但由於該文件中提及「美國」的字眼，故李假設只要將有關字眼更改後，就可以準備其他相似的文件，李同意杜官的說法。

【15:15】控方展示一份名為「Profiles of Perpetrators of Human Rights And Democracy Abuse in Hong Kong」的文件，印有「重光團隊」與香港大專學界國際事務代表團（IAD）的標籤，當中羅列時任香港主要官員、政客、警隊高層、公司高層及組織的資料，指稱他們侵犯人權。李指該文件是制裁名單的建議書，他於同年12月16日將文件轉發給朱牧民，待朱判斷要否將名單資料交給美國眾議員及參議員的職員。

李表示，他赴美之前曾與成員在群組內討論制裁一事，例如要否制裁及制裁的對象，當他返回香港後，「重光團隊」想向美國參議員提供建議的制裁名單，故編製該文件。李指他沒有參與編製工作，事前不知道有人會編製該文件，當時有成員指該文件可用於制裁一事，故李將文件轉發給朱，由對方判斷是否有用，並提醒對方要就文件的來源保密。

【14:33】開庭。李宇軒續供稱，2019年12月他赴美與時任美國參議員斯科特（Rick Scott）第二次會面，並會見時任參議員Ted Cruz及Todd Young等，該次訪問的同行人士包括重光團隊成員Shirley Ho及時任香港民主委員會成員朱牧民。

李指出他與斯科特會面的目的，想向對方講述在香港示威與相關事件中「廣義嘅victims（受害者）」，為美參議員提供基礎去通過與支持香港民主有關的法案，例如《香港人權與民主法案》。李理解該法案用於「hold perpetrators of human rights accountable（向作案者追究責任）」，包括制裁行動。

在會面之前，朱牧民向李等人交代會面流程，包括雙方會由代表的職員傾談事件細節，朱會作為李一方的職員，而李等人只需「講victims嘅story（受害者的故事）就得喇，同埋有禮貌咁多謝佢哋關心香港事務。」李補充，他們是不可以在會面中要求對方做特定的事，要「之後等大家staffers（職員）再夾嘅」，所以他們只能表達想通過某些法案。

【12:59】休庭。

【12:33】當時「監選團」分拆成香港、九龍與新界地區，由不同監選團小組負責。李宇軒隸屬於新界小組，小組成員還包括奧爾頓勳爵。李憶述當時陳梓華留意到「監選團」名單中出現奧爾頓勳爵時，向李指「seize the chance去build network（把握機會建立人脈）。」

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