明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【持續更新】黎智英案｜李宇軒：「重光團隊」辦觀選團邀外國政界訪港 陳梓華籲藉機擴人脈 (12:59)

壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》3間相關公司涉串謀勾結外國勢力案昨日踏入第50日審訊。第4名從犯證人李宇軒第七日作供。

《明報》文字直播審訊情况。

【12:59】休庭。

12:33】當時「監選團」分拆成香港、九龍與新界地區，由不同監選團小組負責。李宇軒隸屬於新界小組，小組成員還包括奧爾頓勳爵。李憶述當時陳梓華留意到「監選團」名單中出現奧爾頓勳爵時，向李指「seize the chance去build network（把握機會建立人脈）。」

相關字詞﹕編輯推介 黎智英案 法庭 港區國安法 蘋果日報

上 / 下一篇新聞