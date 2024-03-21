【持續更新】黎智英案｜李宇軒轉型參與國際游說　晤外國政界、辦觀選團擴人脈 (11:52)

《明報》文字直播審訊情况。

【11:25】休庭。

【11:02】李宇軒談到下一場活動為同年11月舉辦的「監察選舉團」，與同月香港舉行的區議會選舉有關。李表示，當時「攬炒巴」團體於英國的活動由登報轉型為其他活動，他們與顧問公司合作，及後表示英國上議院議員奧爾頓勳爵(Lord David Alton)有意訪港觀察選舉，但對方不想主動來港，反而「想一個香港嘅activist organisation（社運組織）去邀請佢過嚟。」

李續指，當時他提議由「香港故事」邀請奧爾頓勳爵，「攬炒巴」團體與顧問公司指「既然邀請，不如邀請多啲啦」，李答應對方要求。事後李與陳討論有關活動，「佢（陳）都支持我整呢個監選團，同埋希望我喺呢個occasion（場合）擴展我嘅人脈。」控方問到該些受邀人士來港之目的為何，李稱「因為佢哋嗰陣concern about（關注）香港自由民主狀况。」

【10:35】控方展示2019年9月29日，李宇軒與陳梓華之間WhatsApp對話截圖，提及Mark Simon說不要提及JD團隊（第二次眾籌的團隊）的事。李庭上表示，當時斯科特有意參選美國總統，因此陳想暗示「我哋想Rick Scott選總統，但又好講…唔好講我哋嘅financial involvement喺crowdfund（參與眾籌的財務）」，以免違反相關的選舉規則。

控方另展示當時由Mark Simon於WhatsApp群組「Coffee on Sunday」：

Mark Simon: He has a future presidential candidate in 2024 and so he is very interested in China and foreign policy（斯科特有意參選2024美國總統，所以他對中國及外交政策感興趣）

李確認有關信息由Simon所傳送。

【10:02】開庭。「香港故事」成員李宇軒續作供，李昨日提及他為何受邀與時任美國參議員斯科特（Rick Scott）見面。他甫開庭要求澄清，指2019年9月他出席瑞士日內瓦的人權理事會會議後，將他與聯合國職員之間的商議內容告訴陳梓華，即李已向該名聯合國職員確認可以透過特別程序遞交資料，以及有職員會優先處理該些資料。此舉令陳對李在國際游說方面的表現印象深刻，覺得李的游說有效，加上當時陳有意將李的角色「慢慢轉型，由登報轉變做international lobbying（國際游說）」，故促使李與斯科特的會面。

明報記者 楊志權、湯璧瑜