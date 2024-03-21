23條立法｜加拿大指罪行定義空泛憂加劇寒蟬效應　多地中國大使館反駁促停干預 (10:43)

美國國務院發言人、日本外務省發言人、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利先後發聲明關注23條立法控罪模糊、影響在港生活人士或有損對一國兩制信心，英國下議院則就23條作緊急質詢。中國駐美、駐日、駐歐及駐英大使館先後發稿表示反對，其中駐美大使館對美方抹黑《維護國家安全條例》表示強烈不滿和堅決反對，駐歐使團則對歐盟干涉中國內政表示嚴重不滿和堅決反對。

中方多個使館在回應時重申，條例只懲治極少數危害國安犯罪分子，外國機構、企業、人員的正常活動將受法律充分保護，並說境外干預定義考慮特區實際情況及借鑑各國通行做法，「合理合法、無可非議」。中方又說，美國國安法律之多、修正更新頻繁「世所罕見」，「卻反過來詆譭抹黑中方政黨正當立法，這是何種道理？」中國駐日使館發言人則強烈敦促日本摒棄錯誤立場，停止對23條立法無端指責。

加拿大全球事務部則說，23條控罪及國安威脅定義空泛，令人關注執法可能越權，也缺乏獨立監察機制確保實施法律符合比例、透明及向公眾問責。加方指出，認同香港有權實施立法處理合理的國家安全考慮，但23條無法保障《基本法》下人權和自由，並憂慮進一步加劇國安法的寒蟬效應。

英國外交部國務大臣Andrew Mitchell在下議院緊急質詢時重申，23條立法可能不符合國際人權法，含糊定義會影響在港生活、工作及經商的人。對於多名英國國會議員詢問會否採取制裁，Mitchell說根據既定政策並不公開討論，但會定期檢討方向。中國駐英大使館說，強烈敦促英國政客停止對中方無端指責、停止干涉中國內政，停止破壞中英關係。