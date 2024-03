在立法會通過23條後翌日,張國鈞在香港時間周三晚,以中國代表團身份出席日內瓦的聯合國人權理事會。張說包括中國在內的每個主權國家都有權立法,並列舉美國、英國、加拿大、新加坡各有國家安全法律。他表示,23條完全符合國際法及國際規則,並指在地緣政治下,可保障中國免受真正威脅影響。

張國鈞稱,23條立法清楚訂明,受《基本法》保護及兩條適用香港的國際公約的權利和自由受保障,也寫入法例。他續說,法例嚴格依照法制,控罪清晰,有適當例外情況及辯護,「不會出現公眾誤墮法網的問題」。

張總結時說,23條立法「在香港廣受支持」(gathered very wide support from the Hong Kong community),並說任何人嘗試抹黑及破壞立法是徒勞。