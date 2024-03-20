電動的士擔保貸款9月至今批出4宗申請 (19:23)

政府去年9月推出「純電動的士百分百擔保貸款專項計劃」，以鼓勵的士業界轉換為純電動的士，運輸及物流局今日（20日）回覆立法會稱，截至上周一（11日），參與計劃的貸款機構共接獲5宗申請，涉及5輛的士，當中4宗申請已批出，1宗正在處理中。香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭向本報稱，其粉嶺車行去年12月經相關計劃分別申請了一輛紅色市區純電動的士及一輛綠色新界純電動的士，同月申請已獲批，今年1月落地營運，為全港首兩輛經百分百擔保計劃落地的電動的士。兩輛的士均為國產比亞迪電動的士。
運輸及物流局今日回覆航運交通界議員易志明書面諮詢，指現時共有4間營運的士租購融資業務的貸款機構參與貸款計劃，當中3間貸款機構自計劃推出時已開始接受申請，另外一間去年12月開始接受申請。當局指，不同貸款機構會按其商業考慮決定是否參與貸款計劃，例如有個別貸款機構近年大幅減少與的士融資相關業務，故對參與貸款計劃的意欲不大，按證保險公司會繼續積極尋求更多貸款機構參與貸款計劃，為有需要的的士車主提供協助。貸款申請期由貸款計劃推出起計5年，的士車主可按其營運需要有序地轉用純電動的士，政府會視乎需要作檢討及延長申請期。
另外，政府亦透過新能源運輸基金資助業界試驗電動的士，資助額最高為產品價格一半，而基金的「試驗申請」下，每款受資助技術試驗數目均設上限，電動的士試驗上限為90輛。局方稱，自前年起基金已批出約50輛新一代電動的士的「試驗申請」，目前收到並正在處理中的申請亦已超過40輛，即已達試驗申請上限。
當局表示，基金督導委員會會考慮電動的士的試驗結果及審批情況、業界的意見、市場供應的型號、價格、充電網絡發展及政策目標等因素，適時向政府建議將電動的士納入「應用申請」的類別，並提出相關建議，包括資助模式、水平和上限等，以進一步鼓勵業界應用電動的士。
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