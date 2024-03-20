電動的士擔保貸款9月至今批出4宗申請 (19:23)

運輸及物流局今日回覆航運交通界議員易志明書面諮詢，指現時共有4間營運的士租購融資業務的貸款機構參與貸款計劃，當中3間貸款機構自計劃推出時已開始接受申請，另外一間去年12月開始接受申請。當局指，不同貸款機構會按其商業考慮決定是否參與貸款計劃，例如有個別貸款機構近年大幅減少與的士融資相關業務，故對參與貸款計劃的意欲不大，按證保險公司會繼續積極尋求更多貸款機構參與貸款計劃，為有需要的的士車主提供協助。貸款申請期由貸款計劃推出起計5年，的士車主可按其營運需要有序地轉用純電動的士，政府會視乎需要作檢討及延長申請期。

另外，政府亦透過新能源運輸基金資助業界試驗電動的士，資助額最高為產品價格一半，而基金的「試驗申請」下，每款受資助技術試驗數目均設上限，電動的士試驗上限為90輛。局方稱，自前年起基金已批出約50輛新一代電動的士的「試驗申請」，目前收到並正在處理中的申請亦已超過40輛，即已達試驗申請上限。

當局表示，基金督導委員會會考慮電動的士的試驗結果及審批情況、業界的意見、市場供應的型號、價格、充電網絡發展及政策目標等因素，適時向政府建議將電動的士納入「應用申請」的類別，並提出相關建議，包括資助模式、水平和上限等，以進一步鼓勵業界應用電動的士。