男子涉19年「助養」示威者認洗黑錢囚32個月　同案女子還押候判 (18:23)

兩被告為李敏聰（現31歲，前銷售員）及袁慧雯（現27歲），李承認5項洗黑錢罪，涉以5個帳戶處理款項存共約136萬元，袁則以一個帳戶處理款約31萬元。暫委法官鄧少雄指，款項不涉及國際因素，沒證據顯示資金來源，犯案手法簡單。李在審前覆核表明認罪並獲得22.5%刑期扣減。

法官續指，袁向控方提供資料具實質作用，亦令原本不認罪的李承認控罪，大大協助控方，故減刑比例應多於李。心理和精神報告顯示袁的智商為81分，袁患上思覺失調並出現幻聽和抑鬱症狀，又指袁受李的唆擺而犯案，她的角色輕微、重犯機會低。法官考慮到相關案例押後判刑，另批准控方申請沒收令，據悉涉及近60萬元。

案情指出，李要求借用袁的PayMe帳戶，又邀請袁加入名為「仔女有餐溫飽 助養小朋友計劃」Telegram群組，群組提到「希望可以幫到各位發夢既仔女 歡迎家長/仔女加入」。兩人商量旅遊，李稱要用帳戶資金買車。